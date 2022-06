Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada/ Dalle voci di crisi agli auguri di…

Rossano Laurini, storico compagno di Vanessa Incontrada

Rossano Laurini è lo storico compagno di Vanessa Incontrada. Arrivata in Italia da giovanissima, la conduttrice e attrice spagnola ha trovato in Rossano l’amore della sua vita. Con lui ha realizzato il sogno di formare una famiglia con la nascita del figlio Isal. Una famiglia unita che ha scelto anche di vivere lontano da Roma e Milano ponendo le basi a Follonica dove l’attrice si sente a casa. Una storia importante che, tuttavia, ha dovuto affrontare anche gossip e vari rumors.

Alcuni mesi fa sono cominciate a circolare con insistenza voci di crisi profonda circa il loro rapporto. Voci che la coppia non ha mai commentato preferendo non alimentare ulteriori voci. Tuttavia, i rumors sulla rottura, pur non essendo stati confermati, hanno trovato eco in giornali e siti piuttosto autorevoli. A quanto pare, i mesi chiusi in casa per via della pandemia, avrebbero messo a dura prova la tenuta della coppia.

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada stanno ancora insieme?

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada hanno sempre vissuto la loro storia lontano dalle luci dei riflettori. Tuttavia, l’attrice ha spesso parlato della propria famiglia. In una intervista di qualche tempo fa a Domenica In, la conduttrice aveva espresso il desiderio di allargare la famiglia. “Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così”, aveva dichiarato.

Da quella intervista in poi, l’attrice ha continuato a dedicarsi al lavoro e alla famiglia fino a dover affrontare le ultime voci di crisi spazzate via dalla stessa Incontrada che, in occasione del compleanno di Rossano, pubblicando una foto del compagno con il figlio, ha scritto: “Auguri babbo”.

