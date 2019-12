Rossano Laurini, marito Vanessa Incontrada/ Duetto Gigi-Anna e lui a sorpresa…

Rossano Laurini protagonista a sorpresa di 20 Anni che Siamo Italiani. Il compagno di Vanessa Incontrada è salito sul palco del programma dopo l’esibizione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A chiamarlo è stato proprio il cantante napoletano, con l’Incontrada che lo ha fatto avvicinare al centro del palco. Un momento divertente su Raiuno, impreziosito dall’atmosfera romantica dovuta alla doppia esibizione firmata Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Per qualche momento, quindi, Rossano Laurini si è trovato sotto le luci dei riflettori insieme a Vanessa Incontrada, D’Alesssio e la sua consorte Anna Tantangelo. Dopo aver seguito Vanessa dal dietro le quinte in tutte le puntate, in quest’ultimo appuntamento ha deciso di metterci la faccia. La conduttrice spagnola e Rossano Laurini si sono conosciuti in un momento della loro vita nel quale entrambi erano impegnati. Lui stava con Chiara Palmieri, la sorella dell’ex fidanzato di Vanessa. Per questo motivo la loro storia è sempre stata tormentata, almeno nella parte iniziale. Adesso sembra procedere tutto a gonfie vele.

