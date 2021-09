Rossella Intellicato candidata Lega/ Piovono critiche: l’ex di Uomini e Donne replica

Solo pochi giorni fa arrivava la notizia della svolta politica di Rossella Intellicato. Molti la ricorderanno per la sua avventura al Grande Fratello e poi a Uomini e Donne come tronista, da allora si è però allontanata dal piccolo schermo, dedicandosi alla sua vita e al lavoro nell’azienda di famiglia. Si è successivamente parlato di lei sui siti e giornali di gossip per la storia nata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, poi finita qualche tempo dopo. Oggi Rossella torna a far parlare di se per la sua scelta di scendere in politica. In particolare, l’ex tronista ha rivelato di entrare nelle file della Lega di Matteo Salvini, forza politica a cui ha aderito. Una scelta che ha però suscitato un bel po’ di polemiche di fronte alle quali la Intellicato ha infine deciso di rispondere.

Rossella Intellicato replica agli hater e lancia una stoccata a Rocco Casalino

Con un post pubblicato su Instagram, Rossella Intellicato ha risposto a tono a coloro che criticano la sua decisione di entrare in politica e di schierarsi con la Lega. “Criticate me perchè ho partecipato ad alcuni programmi tv ed ora dopo sei anni ho deciso di entrare a far parte di un partito che mi rappresenta con idee e principi che condivido”, ha esordito nel suo post, continuando “al posto di fare come la maggior parte di voi che parla e critica dal divano di casa…” Poi lancia una stoccata: “Vi siete fatti governare durante una pandemia da Rocco Casalino!!! Eddai su!”, scrive sul finale, con tanto di faccine sorridenti. La Intellicato, dunque, non solo lancia la stoccata ai suoi hater, ma parte anche con le prime frecciatine agli avversari politici.

