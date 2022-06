Rossella Intellicato di Uomini e Donne incinta/ “Segreto”, l’appello al compagno

Rossella Intellicato annuncia la seconda gravidanza: il post dell’ex tronista di Uomini e Donne

Rossella Intellicato è incita per la seconda volta e l’ex tronista ha svelato la grossa novità ai suoi followers su Instagram. L’ex protagonista del fortunato programma televisivo, infatti, ha comunicato il lieto annuncio attraverso uno scatto social, collegato a una didascalia chiara. La foto ritrae Rossella Intellicato in compagnia del primo figlio, Francesco Leone Maria, avuto circa due anni fa, dal compagno Giovanni Ferrero.

Nella tenera foto, in cui l’ex tronista, stringe a sé il figlio maggiore, si nota chiaramente il nuovo pancione dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Rossella Intellicato, infatti, è incinta di circa otto mesi e ha voluto annunciare a tutti la gioia che sta vivendo in questo momento fondamentale della sua vita: “Mamma Bis“. L’ex tronista, inoltre, ha deciso di rivelare anche il sesso del nascituro. Infatti, tra gli hashtag scelti per corredare il post, si legge: “Secondo maschietto“. L’ex protagonista di Uomini e Donne, avrà, quindi, un secondo maschietto, dopo l’arrivo del primogenito

Dopo la partecipazione da tronista a Uomini e Donne, Rossella Intellicato si è allontanata dalle scene e ha creato una famiglia con il compagno Giovanni Ferrero. La tronista, infatti, è mamma di un tenero bambino e, presto, accoglierà un nuovo maschietto. Per l’annuncio della seconda gravidanza, effettuato, anche questo, via social, la tronista si è ispirata alla sua prima esperienza da quasi mamma.

Infatti, anche questa volta, Rossella Intellicato ha parlato di un segreto nel suo post social: “Vi svelo il mio secondo segreto“, riprendendo, così, l’annuncio del primo figlio: “Vi svelo un segreto“. Per entrambe le gravidanze, l’ex tronista ha deciso di attendere fino all’ottavo mese per svelare il lieto evento. L’ex protagonista di Uomini e Donne, inoltre, ha aggiunto al post un appello per il compagno Giovanni Ferrero: “Ora direi che possiamo fermarci“.

