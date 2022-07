Rossella Intellicato mamma bis, dopo Uomini e donne/ Nozze in arrivo per l’ex tronist

Rossella Intellicato dà alla luce il secondo figlio dopo Uomini e donne

Fiocco azzurro a Uomini e donne per l’ex tronista bionda e dagli occhi di ghiaccio, che molti ricordano per le liti tv avute con Tina Cipollari, Rossella Intellicato. L’ex volto del dating-show di Maria De Filippi ha dato annuncio via social della nascita del secondogenito, anche lui maschio come il primogenito. Ancor prima di diventare tronista a Uomini e donne, Rossella Intellicato ha avuto in passato un breve trascorso da gieffina nella Casa del Grande fratello.

Rossella Intellicato di Uomini e Donne incinta/ "Segreto", l'appello al compagno

Così come ripreso dalla diretta interessata nonché imprenditrice torinese nel suo annuncio diramato via social, Rossella Intellicato e l’attuale compagno Giovanni Ferrero, che lei ha taggato nel post della notizia familiare diramato online, hanno scelto un nome multiplo per il loro secondogenito. Leonardo Falco Maria si chiama il piccolo appena dato alla luce da Rossella Intellicato e Giovanni Ferrero. I due genitori bis, che fanno ormai coppia fissa dal 2018, hanno avuto nel 2020 il primogenito Francesco Leone Maria.

Rossella Intellicato candidata Lega/ Piovono critiche: l'ex di Uomini e Donne replica

Rossella Intellicato verso il matrimonio?

Almeno per il momento i due neo genitori non sono ancora giunti alla decisione di convolare a nozze, anche se il progetto del grande passo sull’altare per Rossella Intellicato e l’attuale compagno non è tuttavia da escludersi nel futuro.

Rossella Intellicato è passata alla storia della tv per aver abbandonato anzitempo Uomini e Donne nel 2015, a seguito dei continui e furibondi litigi registrati pubblicamente con l’opinionista tv Tina Cipollari, e dopo la sua esperienza sul trono è tornata alla vita di sempre. A vincolarla professionalmente sono poi stati dei contratti che l’hanno vista impegnata come web influencer, ma attualmente l’ex volto del dating-show di Canale 5 lavora all’interno dell’azienda di famiglia, attiva nel campo della moda.

Rossella Intellicato contro Tina Cipollari / "Bullismo alle stelle a Uomini e Donne. È maleducata e cafona!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA