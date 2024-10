Forse non tutti sanno che il celebre attore comico Salvo Ficarra del duo Ficarra e Picone, ha al suo fianco da quasi vent’anni la moglie Rossella Leone. Non si hanno moltissime informazioni sulla loro storia d’amore, al di là del fatto che Rossella è originaria della Puglia e che il loro matrimonio si è celebrato, ormai diversi anni fa, in provincia di Bari. Oltre a questi dettagli, sappiamo che Salvo e Rossella sono genitori due ragazzi nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008: il primogenito Vincenzo e il secondo arrivato Tommaso.

La moglie di Ficarra, non è quasi mai apparsa pubblicamente, se non in un’apparizione nel film “Anche se è amore non si vede”. D’altra parte per Salvo Ficarra e sua moglie Rossella, la scelta di mantenere la vita privata e sentimentale alla larga dei riflettori è sempre stata condivisa e in un certo senso perentoria. Questo perché l’attore non vuole mescolare la sua popolarità professionale alle questioni private.

Salvo Ficarra, il rapporto con la moglie Rossella e l’importanza della privacy

E non è un caso che Salvo Ficarra abbia recentemente partecipato assieme alla sua spalla comica, Valentino Picone, al Privacy Tour Messina 2024, per parlare di consapevolezza e di quanto sia importante in questi tempi non mettere tutto in piazza. Con il web e i social, la mania di diffondere ogni dettaglio del proprio vissuto è diventato normale, non per Salvo e sua moglie Rossella che hanno deciso di agire diversamente.

Anche perché “se il privato diventa pubblico allora c’è una parola di troppo… privato!”. E proteggere il privato è diventato un aspetto fondamentale per preservare la propria quotidianità e tutte quelle emozioni vissute alla larga dal grande schermo. Salvo Ficarra e Rossella Leone non hanno dubbi che la strada intrapresa sia quella giusta.

