Rosy Abate 3 si farà? / Ci sarà uno spin-off senza la Giulia Michelini

Rosy Abate è una delle serie che ha appassionato di più il pubblico di Canale 5. Il suo personaggio, interpretato da Giulia Michelini è rimasto nel cuore delle persone a tal punto che, dopo la fine della seconda stagione, il pubblico già chiedeva dei nuovi episodi. Rosy Abate 3 si farà? Tutto lascia pensare ad un no, purtroppo. Però Taodue, la casa di produzione Mediaset che ha ideato la serie, ha lasciato intendere che la saga riguardante questo personaggio non si è del tutto conclusa. Per un breve periodo i fan ci hanno sperato: la Taodue aveva pubblicato un video molto misterioso sul profilo ufficiale Facebook in cui si lasciava intendere un annuncio della terza stagione di Rosy Abate. Visto però il fraintendimento, la casa di produzione è subito corsa ai ripari con un post molto chiaro, che lascia alle spalle qualsiasi dubbio: “In merito al video che abbiamo postato sui nostri social vogliamo precisare che non è riferito a una terza stagione di Rosy Abate. Il video, girato mesi fa, è stato pensato per incuriosirvi sulle prossime nostre produzioni. Grazie”

Rosy Abate, terza stagione: Giulia Michelini ha detto basta

Da diverso tempo l’attrice che interpreta Rosy Abate ha lasciato intendere di volersi staccare dal suo ruolo per un po’: “Con Rosy ho imparato tantissimo ma è un personaggio faticosissimo”, ha detto Giulia Michelini. Sicuramente interpretare un personaggio così carico come la Abate è anche impegnativo da un punto di vista fisico: “Sono sempre sopra le righe è anche fisico. L’immedesimazione è fisicamente spossante”. Al posto di Rosy Abate ci sarà uno spin-off dedicato a suo figlio Leo. Come ha svelato l’attore Vittorio Magazzù a Verissimo, a cui è stata affidata l’interpretazione del personaggio. Visto le premesse è molto probabile che Rosy non ci sarà ma per ora Taodue non ha lasciato alcuna dichiarazione.

