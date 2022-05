Prosegue senza sosta il dibattito sull’invio di materiale militare all’Ucraina. Il Movimento 5 Stelle si è scagliato contro il premier Draghi e anche il Partito Democratico sta valutando il da farsi. Intervenuta ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Rosy Bindi ha rimarcato che sta crescendo una sensibilità diversa all’interno del mondo dem, dopo aver registrato soprattutto silenzio: “Ma in questo momento c’è una maturazione complessiva in tutta la classe dirigente europea”.

Rosy Bindi ha ammesso che non avrebbe chiesto un passaggio parlamentare di Draghi prima dell’incontro di Biden, ma ha invocato un punto di equilibrio tra la riservatezza che alcune scelte impongono e il fatto che siamo una democrazia parlamentare: “Specie su materie come la guerra, sulle quali la Costituzione è molto chiara. Spero tanto che nessuno abbia in testa di affidarsi all’escalation militare per risolvere questo conflitto, mi auguro che questa strada venga abbandonata definitivamente e che non serva un confronto in Parlamento su questo”.

Rosy Bindi: “Pd dica no all’aumento delle spese militari”

Soffermandosi sul ruolo del Pd in questa fase del conflitto, Rosy Bindi ha ricordato di promosso una petizione contro l’aumento della spesa delle armi, una spesa considerata insostenibile dal volto dem, soprattutto in un momento come questo mentre crescono le disuguaglianze e diminuiscono la spesa per salute, scuola e ricerca. “Le riflessioni sulla pace che alcuni di noi hanno fatto in questi 75 giorni non erano pensieri ispirati da una cultura “impolitica”, dei soliti sognatori che non fanno i conti con la realtà”, ha evidenziato Rosy Bindi: “C’è una dissociazione tra le piazze e il palazzo. In questo modo si governa, forse, ma non si vincono mai le elezioni. Vorrei un partito capace di vincere con contenuti di sinistra”. Rosy Bindi ha poi rimarcato di aver ammirato le parole di pace di Papa Francesco: “Il Papa ha detto di voler andare a Mosca e l’ho apprezzato molto: dovrebbero andarci l’Europa e anche gli americani, perchè è lì che va trovata una soluzione”.

