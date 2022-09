Rosy Marrone, chi è la moglie di Bruno Arena de I Fichi D’India/ “Temevo che qualcuno me lo portasse via”

Chi è Rosanna Marrone, moglie di Bruno Arena: insieme da 30 anni

Rosanna Marrone, detta “Rosy”, è la moglie di Bruno Arena, il comico del duo “Fichi d’India” scomparso oggi, mercoledì 28 settembre 2022. Rosanna e Bruno sono stati insieme 30 anni, qualche anno fa nello studio di Domenica Live, la moglie del comico ha ricordato l’inizio della loro storia d’amore: “Ero gelosissima all’inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via. Ci siamo incontrati nel 1987, mi ha chiesto di sposarlo dopo 15 giorni e io ho detto sì. Quando è diventato famoso, ovviamente, ho imparato a non essere più gelosa, sennò guai!”. La coppia ha avuto due figli, Lorenzo e Gianluca. Prima di incontrare la moglie, nel 1984 Arena ha avito un grave incidente automobilistico che lo obbligò a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche. Oltre ad aver riportato alcune cicatrici, subì la perdita parziale della vista da un occhio.

Rosanna Marrone: la malattia del marito

Il 17 gennaio 2013 Bruno Arena ha avuto un’emorragia cerebrale, durante la registrazione di una puntata di “Zelig”. La moglie Rosy Marrone ha ricordato quella terribile giornata nel salotto di Domenica In: “Dal mattino avevo avuto una sensazione strana. C’era questo alone di tristezza, Bruno era preoccupato per la registrazione, io lo avevo incoraggiato. Verso le otto mi chiama dicendomi che era agitatissimo. ‘Ho litigato con un autore’ mi disse. Io lo tranquillizzai, ma se fossi stata lì con lui, magari avrei potuto capire, aiutarlo”. Operato d’urgenza, il comico è uscito dal coma il 1º marzo e ha iniziato la fase di riabilitazione: “Fu un’infermiera a dirmi che si era svegliato. Non era scontato che succedesse. È stato bellissimo”. Rosy ha raccontato quel difficile periodo nel libro “Domani ti porto al mare“.











