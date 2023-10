Rottamazione quater/ Entro il 10 ottobre è possibile modificare i termini di pagamento (6 ottobre 2023)

Tutti coloro che hanno aderito alla Rottamazione Quater possono modificare il loro piano di pagamento entro il 10 ottobre 2023 e possono anche decidere di pagare in un’unica soluzione, perfino se in precedenza avevano scelto le rate.

Rottamazione quater: al via il ravvedimento operoso

Chi ha scelto di aderire alla rottamazione quater ha tempo soltanto fino al 10 ottobre 2023 per modificare il piano di pagamento: ad annunciarlo è stata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha già inoltrato le comunicazioni necessarie. Adesso dunque, chi intendeva rivedere le modalità di pagamento potrà farlo usufruendo comunque dell’agevolazione.

TERZO SETTORE/ Cosa cambia dopo la delega sulla riforma fiscale

Nella lettera inviata dall’Agenzia delle entrate sono presenti le scadenze dei pagamenti in base al piano scelto al momento della presentazione della domanda, i moduli di pagamento pre-compilati e le istruzioni per richiedere il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Si tratta di un’opportunità importante anche perché coloro che avrebbero voluto intervenire sulla rateizzazione, adesso hanno l’opportunità di farlo.

Pos e Fisco/ L'Agenzia indaga sugli esercenti: ecco cosa succede (6 ottobre 2023)

Rottamazione quater: necessario rispettare i termini

Il nuovo piano di pagamento dovrà essere elaborato e trasmesso in tempi utili così da rispettare tutte le scadenze previste, soprattutto quelle relative alla prima rata, vale a dire il 31 ottobre 2023 dove saranno prese in considerazione solo le segnalazioni ricevute entro il 10 ottobre 2023. Quindi, è fondamentale agire prontamente per apportare eventuali modifiche al piano di pagamento.

La scadenza rappresenta un’importante opportunità per tutti i contribuenti italiani che possono così adeguare il loro piano di pagamento alla loro situazione finanziaria attuale. È consigliabile verificare attentamente le informazioni ricevute e prendere in considerazione la possibilità di cambiare il piano di pagamento se necessario, prima che scada il termine del 10 ottobre.

Bonus e contributi statali/ Arriva la app facile che cambia la vita dei contribuenti (6 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA