Roy de Vita e Massimo Ghini, ex di Nancy Brilli/ Le delusioni d’amore dell’attrice

Roy de Vita e Massimo Ghini sono stati due degli ex di Nancy Brilli. L’attrice romana, che è ospite quest’oggi di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini che va in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, ha più volte parlato delle sue delusioni d’amore.

La più importante è probabilmente quella avuta a causa della rottura con il compagno Roy de Vita, con cui ha avuto una relazione di circa quindici anni (a partire dal 2002, dopo la fine del matrimonio con Luca Manfredi, quando entrambi avevano già un figlio ciascuno). L’addio al chirurgo estetico le ha causato non poco dolore. “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia: era il mio progetto famiglia e ci avevo messo tutta me stessa”, ha raccontato in passato. “Energie, vitalità, affetto, amore, dedizione nei confronti dei figli: avevo messo tutto. Sono finita in analisi per la delusione”.

Endometriosi e carcinoma dell'ovaio, intervento Nancy Brilli/ "Mi ritenevano sterile"

Roy de Vita e Massimo Ghini, ex di Nancy Brilli: il matrimonio

Massimo Ghini, oltre a Roy de Vita, è stato un altro ex importante di Nancy Brilli: con lui l’attrice romana è arrivata al matrimonio (il primo, dopo ci sarebbe stato quello con Luca Manfredi), nel 1987. Si erano conosciuti da giovanissimi sul set della miniserie televisiva Due fratelli. La vita da coniugi, tuttavia, è durata soltanto tre anni e mezzo. Nel 1990 infatti i due si sono separati. Anche in questo caso l’addio è stato molto doloroso.

Luca Manfredi e Francesco Manfredi, ex marito e figlio Nancy Brilli/ "Grande amore"

La donna non ha mai parlato apertamente dei motivi del divorzio, ma qualche tempo fa in un’intervista con Caterina Balivo ha fatto intendere che l’allora marito si era lasciato andare ad alcune relazioni extraconiugali. Una accusa vera e propria non c’è però mai stata nei confronti del diretto interessato, il quale è stato definito con eleganza “generoso”. I due ex coniugi tuttora sono in ottimi rapporti e nessuno ha mai avuto intenzione di creare scintille.

LEGGI ANCHE:

Nancy Brilli positiva al Covid/ Costretta ad andare in ospedale: "M'è presa brutta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA