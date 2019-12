Roy De Vita, ex compagno di Nancy Brilli/ “Finita in analisi per lui”

Chi non ha ancora negli occhi la bella coppia formata da Roy De Vita e Nancy Brilli? I due hanno calcato i red carpet mano nella mano, si sono mostrati sui social e in tv tanto che qualcuno aveva anche insinuato che la bella attrice avesse fatto la fortuna di avere come compagno proprio un chirurgo estetico ma alla fine tutto è sfumato visto che ormai due anni fa i due si sono lasciati. Nato a Napoli il 16 novembre 1957, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Roy De Vita ha dedicato la sua vita alla medicina e alla chirurgia estetica e questo l’ha portato nell’olimpo dei più quotati chirurghi tanto da conquistare anche i “corpi” di alcune star di Hollywood. Anche in amore non si è fatto mai mancare nulla e a parte la lunga storia con Nancy Brilli, i due sono stati insieme per quindici anni fino a che, proprio nel dicembre del 2016, si sono concessi vacanze separate per poi chiudere per sempre.

NANCY BRILLI E ROY DE VITA SI SONO LASCIATI DOPO QUINDI ANNI

La stessa attrice ha rivelato in un’intervista a Oggi di “essere finita in analisi per superare quella delusione” mentre non si è capito bene cosa abbia causato la rottura con Roy De Vita. Secondo alcuni rumors sembra che lui non voleva sposarsi mentre per altri sembra che tutto è andato come doveva, fatto sta che lui, qualche mese dopo, si è consolato subito dopo e che qualcuno lo abbia avvistato in compagnia di Raffaella Leone, figlia dello storico regista Sergio. Secondo i rumors i due stanno ormai insieme da un po’ anche se vivono gelosamente la loro storia d’amore tenendola ben chiusa sotto una campana di privacy. Cosa rivelerà oggi su di lui Nancy Brilli ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me?

© RIPRODUZIONE RISERVATA