RUGANI POSITIVO A CORONAVIRUS/ Juventus e Inter in quarantena: ora il campionato…

E’ arrivato il primo caso relativo a un calciatore di Serie A positivo al coronavirus, alla sindrome del COVID-19 che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo, seppur asintomatico, ed è dunque il quarto calciatore dopo i casi in Serie C alla Pianese (che aveva affrontato la Juventus U23 nel girone A, portando anche i giovani bianconeri ad affrontare nei giorni scorsi un periodo di quarantena), alla Reggio Audace e alla Vis Pesaro (quest’ultimo caso più recente riguardante il calciatore Andrea Tessiore). La Juventus ha immediatamente comunicato, una volta ricevuta la notizia della positività di Rugani, un comunicato ufficiale sul proprio sito per spiegare la situazione. Questo il testo: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.”

RUGANI POSITIVO AL CORONAVIRUS, JUVENTUS E INTER IN ISOLAMENTO

E’ stato dunque disposto l’isolamento per la Juventus, che dunque attiverà le procedure per capire se altri calciatori o membri dello staff e della società siano stati contagiati da Rugani. Lo stesso provvedimento sarà disposto per l’Inter, che domenica scorsa è stata l’ultima squadra ad affrontare i bianconeri, e che quindi vede aggiungersi un ulteriore problema al rifiuto del Getafe di disputare il match, ufficialmente rinviato, in Europa League. Rugani ha giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e la Spal il 22 febbraio, essendo poi presente in panchina a Lione in Champions League il 26 febbraio e anche nell’ultima sfida disputata dai bianconeri, appunto contro l’Inter in Serie A l’8 marzo, quindi oltre all’Inter altre squadre potrebbero essere interessate dai controlli e da un eventuale periodo di quarantena. Difficile che possa disputarsi il match di ritorno in Champions League proprio contro il Lione, previsto la settimana prossima, ma anche la serie A, già fermata ufficialmente fino al 3 aprile prossimo, potrebbe avere ripercussioni. Il presidente AIC Tommasi aveva sottolineato come l’eventuale positività di un calciatore al COVID-19 avrebbe potuto portare alla sospensione definitiva del campionato.





