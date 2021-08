Rula Jebreal: “Afghanistan, guerra finanziata dalla Destra”/ “Politica xenofoba e…”

Rula Jebreal, nota giornalista e attivista per i diritti delle donne, non ha esitato a intervenire a mezzo social a seguito del dramma umano che si sta consumando in Afghanistan, dopo la rapida ascesa dei talebani al potere e la conquista, da parte loro, della capitale, Kabul, e del governo del Paese. Sul suo profilo Instagram, la donna ha indirizzato parole permeate da una forte vena polemica nei confronti della Destra italiana: “Insieme a milioni di cittadini ho protestato in ogni modo contro le guerre che la Destra ha appoggiato, voluto e finanziato in questi decenni – ha esordito –. 8 miliardi di euro è il costo sostenuto dall’Italia”.

Ue "Italia approvi Ddl Zan"/ Commissario diritti umani: "Orgoglio contro umiliazione"

“La mia opposizione a questa guerra – ha aggiunto – deriva da un’antica convinzione: condividerla o assecondarla avrebbe destabilizzato il Medioriente e il Sud-Est asiatico, ma, soprattutto, avrebbe creato una crisi umanitaria con milioni di rifugiati. Cosa che poi è accaduta. Uomini e donne disperati, che stanno scappando e che la Destra non vuole”. Un riferimento diretto alle frasi pronunciate nei giorni scorsi dal leader della Lega, Matteo Salvini, circa l’accoglienza da parte della nostra nazione dei rifugiati afghani, a seguito delle quali si è registrato anche l’intervento del segretario del Pd, Enrico Letta, schieratosi a favore di questi ultimi.

"Assessore donna cercasi": bando pubblico in Umbria/ Sindaco: "Voglio una quota rosa"

RULA JEBREAL: “LA DESTRA CANDIDA TERRORISTI E INCITA ALL’ODIO CONTRO DI ME E TUTTE LE FEMMINISTE”

Nel prosieguo del suo post su Instagram, Rula Jebreal ha conferito ulteriore vigore alla sua offensiva verbale nei confronti di quella “stessa Destra radicale che, dopo essere stata un invasore, ora ritiene invasore chi è in fuga come rifugiato. Altro non è se non il frutto di una politica xenofoba, fallimentare e senza visione”.

E, ancora: “Oggi la stessa Destra che candida terroristi come Traini e molti altri, incita all’odio e alla violenza contro me e contro tutte le femministe con l’accusa precisa che noi dovremmo andare in Afghanistan a liberare le donne… Quelle donne che loro hanno abbandonato, rifiutato, bombardato, sulle quali hanno incitato tutto il loro odio!!!”.

"Guerra Afghanistan fu giusta, l'occupazione no"/ Walzer: "Errore occidentalizzare"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rula Jebreal (@rulajebreal)





© RIPRODUZIONE RISERVATA