Rula Jebreal, chi sono gli ex fidanzati/ Dall’ex marito Julian Schnabel al flirt clandestino con Roger Waters

Tutti gli ex di Rula Jebreal

Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Rula Jebreal è tra gli ospiti di “Verissimo“, nota trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Come in moltissimi sicuramente già sapranno, la famosa scrittrice e giornalista ha avuto una figlia che si chiama Miral dal rapporto con Davide Rivalta. Lui è un celebre scultore e artista concettuale. In seguito ha avuto una storia d’amore con Julian Schnabel, noto pittore nonché regista della pellicola dal titolo ‘Miral‘. Successivamente la scrittrice conosce e sposa un noto banchiere dal nome Arthur Altschul Jr., ma la storia d’amore finisce tre anni dopo e nel 2016 la coppia divorzia. Secondo diversi rumore causa della fine del suo matrimonio è stata la storia d’amore clandestina con Roger Waters dei Pink Floyd.

Miral Rivalta, figlia di Rula Jebreal/ "Il femminismo è una questione di parità"

Arthur Altschul Jr., chi è l’ex marito di Rula Jebreal?

Tornando a parlare dell’ex marito Rula Jebreal, Arthur Altschul Jr. è un famoso banchiere statunitense, l’uomo è un grande conoscitore dell’investment banking ed è stato un membro di rilievo dell’amministrazione di una famosa organizzazione sanitaria. In passato ha anche svolto mansioni economiche in ambito azionario presso la Goldman, Sachs & Co. In più è direttore del consiglio di amministrazione di Soliloquy e Medrium ed anche della Overbrook Management Corporation, inoltre dirige la General American Investors Company, Inc. Per ben 20 anni è stato è stato ai vertici della Medicis Pharmaceutcal Corp. Già membro di Child Mind Institute, l’ex marito di Rula Jebreal possiede anche una laurea, conseguita alla Columbia University.

LEGGI ANCHE:

Zakia "Nadia", madre Rula Jebreal/ "Si è suicidata dandosi fuoco perchè stuprata"Rula Jebreal su morte Willy/ “Ecco cosa accade quando Salvini e Meloni seminano odio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA