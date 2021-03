Rula Jebreal ex marito e flirt/ Da Arthur Altschul Jr a Davide Rivalta e Roger Waters

Rula Jebreal si è trasferita in Italia nel 1993, precisamente a Bologna, per motivi di studio. Nel Bel Paese ha conosciuto l’artista bolognese Davide Rivalta, con cui ha avuto la figlia Miral. Successivamente è stata legata al registra e pittore Julian Schnabel, conosciuto a una mostra di pittura a Venezia nel 2007. I due hanno vissuto per diversi anni a New York. Nel 2010 Schnabel si è occupato della regia del film “Miral”, tratto dal libro autobiografico della giornalista “La strada dei fiori di Miral”, interpretato da Frida Pinto e presentato al Festival di Venezia 2010. Nel 2013 Jebreal si è sposata con il banchiere americano Arthur Altschul Jr., figlio di un partner di Goldman Sachs, da cui ha divorziato nel 2016., dopo un chiacchierato flirto con Roger Waters, storico bassista dei Pink Floyd.

Rula Jebreal: la relazione con Roger Waters dei Pink Floyd

Rula Jebreal e Roger Waters si sono conosciuti tramite Arthur Altschul Jr., amico di Laurie Durnig, ex moglie del bassista e fondatore dei Pink Floyd (i due si erano lasciati nel 2015). “Arthur e Laurie sono amici di lunga data e hanno presentato Rula e Roger alcuni anni fa”, ha detto una fonte a Page Six. “Rula aveva chiesto di incontrare Roger perché lui è un attivista per la Palestina. Le due ex coppie hanno cenato insieme molte volte. Erano tutti amici. Ma dopo che Roger si è separato dalla moglie, ha iniziato una relazione con Rula. Arthur l’ha scoperto e il loro matrimonio è finito”, ha continuato la fonte. La loro relazioni è durata solo pochi mesi: “È finita con la stessa rapidità con cui era iniziata – mentre erano d’accordo su molte questioni, non riuscivano a trovare un terreno comune su altre”, ha detto una fonte al Daily Mail.

