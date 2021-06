Russia, ecco il cocktail “Vaccino”/ Video, servito ai clienti tramite siringa

A Chelyabinsk, nota città della Russia situata nella regione degli Urali, un bar ha deciso di inventarsi un cocktail che si chiama Vaccino. Vista la diffusione worldwide di questo termine causa esplosione di covid, il locale nella fredda città russa ha appunto deciso di somministrare questa bevanda, la cui specialità è quella di essere servita attraverso delle siringhe. Il mix di alcolici viene di fatto iniettato nei clienti, e ogni consumatore che lo beve riceve poi una sorta di green pass, un certificato appunto di vaccinazione.

La bevanda, come riferiscono i colleghi di RaiNews citando il social network russo VK è una specie di Spritz, l’aperitivo alcolico più famoso del nostro Paese, e anche la versione russa è a base di Aperol. Stando a quanto raccontato dai gestori del bar pare che la clientela abbia apprezzato l’umorismo e stia accorrendo in massa a provare questo nuovo “vaccino”. Ironia a parte la Russia sta affrontando un ritorno in pompa magna dei casi di covid e soprattutto dei morti a causa del coronavirus, che nelle ultime 24 ore hanno toccato quota 652, numero mai visto da quelle parti da quando è scoppiata la pandemia.

RUSSIA, ECCO IL COCKTAIL VACCINO, INTANTO I CONTAGI AUMENTANO

Una situazione grave causata dalla rapida diffusione del virus e dalla campagna di vaccinazione che sta procedendo molto a rilento, tenendo conto che solo l’11.7% della popolazione locale risulta essere immunizzato, ha cioè ricevuto sia la prima quanto la seconda dose (in Italia siamo a più del 33%). A complicare la situazione anche la Variante Delta, e la situazione sta preoccupando anche per via del fatto che a San Pietroburgo si giocano i campionati europei di calcio attualmente in corso, e sono già diversi i casi di infezione riscontrati fra tifosi finlandesi e danesi che avevano presenziato alla partita giocatasi presso la casa dello Zenit. Nonostante ciò la Uefa ha confermato che la sfida fra Svizzera e Spagna in programma il prossimo 2 luglio, si giocherà come previsto presso l’ex città imperiale. Qui il video del cocktail vaccino

