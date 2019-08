Russia, incendio in base sottomarini atomici: 2 morti/ Severodvinsk: “no evacuazione”

Russia, incendio in base sottomarini atomici di Severodvinsk: dramma nel nord del Paese, per il momento il bilancio è di 2 morti e 10 feriti. Come riporta la stampa russa, questa mattina – giovedì 8 agosto 2019 – si è verificata un’esplosione nella sede dei sottomarini atomici della flotta del nord nella regione di Arkhangelsk, nel nord del Paese: secondo alcuni testimoni il boato è stato avvertito in maniera netta e il fumo dell’incendio che si è propagato nella zona è visibile anche a grande distanza. A riferire delle due vittime è l’agenzia Tass, che cita fonti dei servizi di emergenza di Mosca: il rogo ha avuto luogo a bordo delle fiamme e due uomini non ce l’hanno fatta. Secondo una primissima ricostruzione, che andrà verificata e confermata dalle autorità, l’esplosione e il successivo incendio si sarebbero verificati nel corso di un test di un motore di un jet a combustibile liquido.

RUSSIA, INCENDIO BASE SOTTOMARINI ATOMICI: DRAMMA A SEVERODVINSK

Il primo commento è arrivato dal governatore della regione di Arkhangelsk: secondo Igor Orlov non si è resa necessaria alcuna evacuazione della zona in seguito all’incendio. «Non esiste nulla del genere, non abbiamo informazioni di questo tipo», le sue parole ai microfoni dei cronisti accorsi sul posto a proposito di eventuali piani per l’evacuazione dei civili. Scattato l’allarme anche per quanto riguarda il livello di radiazioni, ma anche su questo fronte le autorità hanno rassicurato: «Il livello di radiazioni a Severodvinsk resta normale», le parole di un portavoce delle forze dell’ordine ai microfoni dell’agenzia Tass. In corso in questi minuti le operazioni di spegnimento del rogo: sul posto anche un’eliambulanza per fornire aiuto nel soccorso delle persone rimaste ferite. Sui social network circolano le prime immagini del rogo che ha colpito la base di sottomarini atomici: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

