Russia, salvataggio choc/ Video: 15enne appesa al balcone presa da due pompieri

Immagini drammatiche ci giungono dalla Russia, per una volta non riguardanti l’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, come potete scoprire in seguito, si vede un salvataggio a dir poco al cardiopalma nei confronti di una 15enne che stava per cadere dal 14esimo piano di un palazzo, con conseguente morte certa. Le immagini, pubblicate prima dal tabloid britannico Mail e poi rilanciate in Italia da Dagospia, giungono precisamente da Irkutsk, dove una giovane è stata afferrata al volo da un soccorritore, suo vero e proprio angelo custode. Non si capisce come mai la giovane sia rimasta appesa a circa 40 metri di altezza, ma per sua fortuna i vicini di casa si sono accorti di quanto stesse accadendo, e di conseguenza hanno chiamato i vigili del fuoco immediatamente. A quel punto i pompieri hanno sistemato sotto il balcone un materasso gonfiabile, e nel contempo due soccorritori si sono avvicinati alla ragazza, portandosi al piano numero 13.

RUSSIA, SALVATAGGO CHOC DI UNA 15ENNE: A SETTEMBRE ANDO’ PEGGIO…

Proprio mentre stavano allungando le mani, la 15enne si è staccata dal balcone, e i due sono riusciti a trattenerla, evitando che facessero un volo fatale. La ragazza ha sbattuto la testa nella caduta, ma non ha riportato alcuna grave ferita e se la caverà con qualche giorno di prognosi, e tanto spavento. Un episodio molto simile era accaduto pochi mesi fa sempre in Russia, precisamente in località Korsakov, nell’estremo est della sconfinata nazione ex Unione Sovietica. In quel caso, però, il protagonista di quella storia non aveva avuto la stessa fortuna della 15enne di cui sopra. Il 20 settembre del 2019 un 25enne apparentemente ubriaco, era caduto dal terzo piano di un palazzo: soccorso in condizioni disperate era morto poco dopo il ricovero nell’ospedale locale. Anche in quel caso erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano raggiunto il giovane con una scala: quando però stavano cercando di portare il ragazzo al sicuro, questi ha perso l’equilibrio ed è finito di sotto. Clicca qui per il video di quanto accaduto



