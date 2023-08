Russia vs Usa “Preparano una nuova pandemia”/ Kirilov “Potrebbero creare crisi biologiche”

Mentre un rapporto americano evidenziava la minaccia rappresentata da Cina e Russia sul fronte della biodifesa, da Mosca arrivava l’attacco del tenente generale Igor Kirillov. Il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica (RCBZ) delle forze armate della Federazione Russa ha dichiarato che gli Usa «hanno iniziato a prepararsi a una nuova pandemia cercando mutazioni del virus». Il riferimento è alla decisione da parte di Washington di istituire l’Office of Pandemic Preparedness and Response Policy.

La nuova struttura, a detta di Kirillov, si presume che possa essere «responsabile di stabilire il corso e coordinare azioni per combattere le sfide biologiche note e sconosciute, compresi i patogeni, che potrebbero innescare un’altra emergenza globale». Ma il generale russo non esclude l’uso da parte degli Stati Uniti «delle cosiddette tecnologie difensive per scopi offensivi, nonché per scopi di gestione globale creando situazioni di crisi di natura biologica».

RUSSIA TEME CHE USA STIANO TRAMANDO PANDEMIA…

Le dichiarazioni di Igor Kirilov sono state riportate dall’agenzia di stampa russa Tass, secondo cui il tenente generale ritiene che l’Ufficio per la preparazione e la risposta alle pandemie, istituito negli Stati Uniti nel luglio 2023, starebbe tramando una nuova pandemia attuando mutazioni del virus. Kirillov ha anche aggiunto che le priorità dell’Ufficio includono il lavoro per creare vaccini e farmaci per fermare i virus e le loro varianti geneticamente alterate, nonché l’introduzione di tecnologie avanzate di bioproduzione.

«L’Ufficio sarà diretto dall’assistente speciale del presidente degli Stati Uniti e direttore senior per la sicurezza sanitaria globale e la biodifesa presso il Consiglio di sicurezza nazionale, il generale maggiore dell’aeronautica in pensione Paul Friedrichs», ha concluso Kirillov. Attualmente Paul Friedrichs è assistente speciale del presidente e direttore senior per la sicurezza sanitaria globale e la biodifesa presso il Consiglio di sicurezza nazionale (NSC).











