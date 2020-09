Ruth Bader Ginsburg è morta/ Usa in lutto, giudice Corta Suprema sconfitta da cancro

Lutto negli Usa: Ruth Bader Ginsburg è morta all’età di 87 anni, la giudice della Corte Suprema statunitense era malata da tempo di cancro al pancreas ed alcune complicazioni sono risultate fatali. Nominata nel 1993 dal presidente Bill Clinton, negli ultimi anni è stata il membro più anziano dell’ala liberale della Corte Suprema. Icona popolare, Ruth Bader Ginsburg è stata considerata una vera e propria paladina dei diritti e della lotta per la parità di genere: basti pensare alle sua battaglie per l’aborto, per il matrimonio tra persone dello stesso sesso, per l’immigrazione o ancora per l’assistenza sanitaria. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, queste le parole del presidente Donald Trump: «Oggi la nostra nazione perde un titano della legge […] Sono dispiaciuto, è stata una donna formidabile». Queste, invece, le parole di Bill Clinton, che la nominò 27 anni fa: «L’America ha perso uno dei giudici più straordinari che abbiano servito alla Corte Suprema. Era un giudice magnifico e una persona meravigliosa e brillante».

RUTH BADER GINSBURG É MORTA: SCONTRO SULLA NOMINA DEL SUCCESSORE

Ma la morte di Ruth Bader Ginsburg ha dato il via ad un nuovo scontro politico. Nel testamento politico dettato alla nipote, la giudice ha affermato: «Il mio più fervente desiderio è di non venire sostituita fino a quando non si sarà insediato il nuovo presidente». Se i democratici reclamano che sia il prossimo presidente a scegliere il successore, i Repubblicani – per voce del leader al Senato, Mitch McConnell – si sono detti pronti a votare la ratifica della nomina della Casa Bianca già nei prossimi giorni.

In attesa di nuovi aggiornamenti sullo scontro politico già in atto, segnaliamo i tantissimi messaggi di affetto per Ruth Bader Ginsburg sui social network. Soprannominata Notorious R.B.G.M, la giudice è stata sempre accolta con standing ovation nel corso dei suoi interventi pubblici e anche la Corte Suprema statunitense registra una perdita importantissima: «Oggi piangiamo, ma siamo fiduciosi che le generazioni future ricorderanno Ruth Bader Ginsburg come la conoscevamo noi, una sostenitrice instancabile e risoluta della giustizia», le parole del presidente della Corte Suprema John Roberts.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2020





