S.Messa Vigilia di Natale 2019/ Diretta video: Papa Francesco e la Natività di Gesù

«Il Natale non è accogliere un personaggio da fiaba ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta»: Papa Francesco celebra questa sera alle 21.30 la Santa Messa della Vigilia di Natale. Una notte santa, una notte di preghiera ma anche di gioia per la nascita di Colui che ha sconvolto e rivoluzionato non solo la storia ma la completa esistenza umana nei secoli: la consueta tradizione della Messa di Mezzanotte in Vaticano viene “anticipata” poco dopo l’ora di cena, dando idealmente inizio a tutte le celebrazioni sparse in mezzo mondo che alle ore 00.00 daranno l’annuncio della Nascita del Bambinello nel mangiatoia di Betlemme. Come ha spiegato nell’Angelus nel giorno della benedizione del Presepe in Piazza San Pietro, Papa Francesco invita la cristianità a fare costante spazio nel cuore «a Colui che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia». Quel piccolo bimbo in grembo alla Madonna ha “rivoluzionato” il mondo nella maniera più umile e libera possibile: ha gettato l’uomo davanti ad una “Pretesa” tutt’altro che ideologica o anche “teologica”. Un bimbo, un Fatto, una squarcio nella Storia: «ora era accaduta una cosa nuova, addirittura sconvolgente per loro. Colui di cui parla l’universo, il Dio che sostiene il tutto e lo porta in mano – Egli stesso era entrato nella storia degli uomini, era diventato uno che agisce e soffre nella storia», come spiegava Papa Ratzinger nella Basilica di San Pietro nel Natale del 2008.

PAPA FRANCESCO, L’OMELIA DEL NATALE 2018

Esattamente un anno fa Papa Francesco nella Santa Messa della Vigilia di Natale pose al centro dell’omelia l’amore e lo “stile” di Cristo nel suo abitare la storia: «con il Natale il Signore manda un messaggio all’uomo […] il corpicino del Bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita: non divorare e accaparrare, ma condividere e donare». In un altro passaggio della Santa Messa nella Notte Santa, il Santo Padre sottolineò ancora «Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci. Perciò si è offerto a noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al cenacolo di Gerusalemme. E oggi ancora sull’altare si fa Pane spezzato per noi: bussa alla nostra porta per entrare e cenare con noi (cfr Ap 3,20). A Natale riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna». L’annuncio della Natività, che avverrà in forma completa secondo tradizione con la Santa Messa di domani e l’annuncio Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, viene anticipato da quel cuore umano così bisognoso di un incontro che possa “sconvolgere” e salvare la propria esistenza: «Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi. E accorgermi che Tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo. Prendimi sulle tue spalle, buon Pastore».

SANTA MESSA DELLA VIGILIA: LA DIRETTA STREAMING VIDEO

In vista della Santa Messa della Vigilia di questa sera, come sempre, occorre sapere che sarà possibile seguire la predicazione di Papa Francesco non solo se presenti fisicamente nella Basilica di San Pietro: la diretta streaming video avverrà, come da tradizione di questi ultimi anni, sul canale YouTube di Vatican News con l’inizio della celebrazione fissata per le ore 21.30. Domani alle 12 invece sarà la volta della Benedizione Urbi et Orbi appena chiusa la Santa Messa del Natale (celebrata nella Basilica del Vaticano al mattino, ore 10.30). Pochi giorni fa nel benedire i Bambinelli del Presepe, il Santo Padre ha sottolineato un aspetto tutt’altro che “marginale” nella celebrazione del Natale del Signore: «il presepe è come un Vangelo vivo. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui». Un file rouge che riporta alla Messa della Vigilia di un anno fa dove in chiusura il Santo Padre ripeteva all’intera cristianità «Signore, da Te amato, potrò anch’io amare e prendere per mano i fratelli. Allora sarà Natale, quando potrò dirti: “Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo”».





© RIPRODUZIONE RISERVATA