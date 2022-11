Sabina, chi è la moglie di Dennis Fantina/ Dal matrimonio alla nuova vita dopo Amici: “20 anni dopo io…”

Dennis Fantina, l’amore per Sabina e la sua famiglia

Tutti o quasi lo ricordano per la grande avventura televisiva ad Amici di Maria De Filippi. I più giovani, invece, lo hanno conosciuto come imitatore durante Tale e Quale Show 2021. Ma in mezzo ci sono state tante altre esperienze importanti per Dennis Fantina, non solo professionali, ma anche sentimentali e di vita. In tutti questi anni, infatti, il campione di Amici si è dato da fare e ha messo su famiglia. Si è sposato con Sabina ed è diventato papà di Neal e Nathan.

In questa veste genitoriale Dennis si ritrova alla grande e spesso, con orgoglio, ribadisce che è disposto a tutto per rendere felici i suoi cari. “Continuerò a darmi da fare come sempre in tutti i modi per mantenere me e la mia famiglia”, ha dichiarato dopo il successo ottenuto a Tale e Quale ed un lungo periodo vissuto nell’ombra. Dennis Fantina da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, non ama condividere sui social foto della sua famiglia. Lo scorso giugno, per esempio, ha pubblicato una foto insieme a uno dei due figli: “Supereroi che guardano film sui supereroi“.

Dennis Fantina, sua moglie Sabina e i figli Nathan e Neal sempre al suo fianco

Anche se in un certo senso Dennis Fantina ha imboccato un’altra strada, dedicandosi alla famiglia e al suo vecchio lavoro, il cantante non ha mai dimenticato chi lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. E quando si parla di Maria De Filippi, non a caso, Dennis si emoziona, con un filo nostalgico condito da un velo amarezza. “Ci siamo conosciuti 20 anni fa, poi ci siamo persi di vista”, ha raccontato nel corso di una puntata passata di Tale e quale Show. Lo scorso 21 maggio Dennis ha anche ricordato la sua vittoria ad Amici: “E oggi sono 20! 20 anni da quel giorno… Un giorno in cui ho avuto l’occasione di vincere un programma che ha fatto la storia delle televisione italiana… Sono cambiate tante cose, alcune in meglio… altre (ahimè) meno… quello che è certo è che sicuramente sono invecchiato (dopo 20 anni ci mancherebbe), che continuo a cantare qua e là… e che voi ci siete sempre!“.

