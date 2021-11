Sabina, Neal, Nathan, moglie e figli Dennis Fantina/ Lontani dai riflettori perché…

Sabina, Neal e Nathan sono la moglie e i figli di Dennis Fantina, il cantante in gara a Tale e Quale Show, nonché ex stella di Saranno Famosi, il programma di Maria De Filippi, oggi conosciuto come Amici. Abbiamo avuto modo di “conoscere” l’artista tanti anni fa, poi per un periodo piuttosto lungo è scomparso dai radar, senza lasciare traccia. Dunque che ha fatto Dennis Fantina negli ultimi tempi?

La prima cosa che salta all’occhio è che il concorrente di Tale e Quale Show ha messo su famiglia, incontrando sulla sua strada Sabina, la donna che ha sposato e con cui ha messo al mondo due figli, Neal e Nathan. Da quando ha preso parte alla prima edizione di Saranno Famosi, che peraltro ha vinto, è passato parecchio tempo e oggi Denis è una persona molto diversa.

Sabina, Neal, Nathan, moglie e figli Dennis Fantina: il matrimonio nel 2005, poi…

Dennis Fantina si è sposato con una donna di nome Sabina nel 2005 e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Neal e Nathan. A quanto pare, in tutti questi anni, coppia pare aver deciso di restare defilata e non attirare troppo l’attenzione dei riflettori. Della moglie di Dennis Fantina non si hanno moltissime informazioni, ma ciò che è certo è Sabina non fa parte del mondo dello spettacolo e della musica, come suo marito Dennis Fantina. Il loro primogenito è nato nell’anno del loro matrimonio e oggi ha sedici anni e di tanto in tanto lo vediamo sui vari canali social insieme al padre. Il secondo è nato nel 2011 e ha da poco compiuto dieci anni.

