“Sabrina Misseri è innocente”/ L’avvocato Coppi: “Il padre ha ucciso Sarah Scazzi”

Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano sono innocenti: lo dice il loro legale, l’avvocato Franco Coppi, in un’intervista al Foglio. Entrambe sono in carcere con una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi e per questo l’avvocato non si dà pace. «Sabrina Misseri è l’angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre». Nell’intervista ha spiegato di avere «la certezza assoluta della loro innocenza», al punto tale che sarebbe pronto a giocarsi qualsiasi cosa. L’avvocato Franco Coppi si è detto consapevole del fatto che non si possono vincere tutti i processi e che non si detiene il monopolio della verità, ma nel caso di Sabrina Misseri non ci sono molteplici letture. «Non essere riuscito a dimostrarlo ha rovinato la mia vita di avvocato», ha spiegato. E questo perché ci sarebbero le prove della sua innocenza, anche se lui parla senza usare il condizionale proprio perché ne è certo.

“SABRINA MISSERI È INNOCENTE”, PARLA L’AVVOCATO COPPI

«Non riesco a capacitarmi di questo fallimento, il ricorso per Cassazione mi ha procurato una delusione insanabile». Parla con disperazione l’avvocato Franco Coppi delle condanne all’ergastolo di Sabrina Misseri e sua madre per il delitto di Avetrana, l’omicidio della cugina Sarah Scazzi. «Le prove della sua innocenza e della colpevolezza del padre reo confesso erano schiaccianti». E quindi il fatto che la giovane stia in carcere da dieci anni è per lui «un tormento». La Corte di Strasburgo ha giudicato intanto inammissibile il caso. «Attendiamo di conoscere l’esito, i tempi non sono brevi. Poi non ci resterà che sperare nella revisione del processo». Nel lungo colloquio con il Foglio ha parlato anche di giustizia, del resto è l’avvocato più famoso d’Italia. Ha difeso Giulio Andreotti dalle accuse di collusione con la mafia, l’ex governatore Antonio Fazio nel processo per lo scandalo Antonveneta e Gianni De Gennaro nel processo sulle violenze alla Scuola Diaz a Genova, ma anche Silvio Berlusconi nel processo Ruby e Mediaset.

