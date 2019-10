SABRINA NOBILE OGGI/ Che fine ha fatto l’ex inviata Iene: scrittrice di successo

Uno dei volti più iconici de “Le Iene Show” è certamente quello di Sabrina Nobile, personaggio che il pubblico di Italia Uno ha imparato ad apprezzare nel corso degli anni per la sua capacità di condurre in porto delle inchieste anche delicate con estrema professionalità. Nata a Roma nel 1971, come si legge sul portale dello show Mediaset, “durante il periodo universitario studia teatro, recitando in piccole compagnie. Si laurea in Lettere, indirizzo Spettacolo. Ha conseguito un Master in Comunicazione. In televisione l’abbiamo conosciuta nel 2001 come autrice del programma Evolution. Nel 2003 entra a far parte delle Iene, lavora con Gianni Ippoliti nel programma Il paese delle Meraviglie e in radio con un programma su Radio2. Nel 2006 conduce insieme a Max Giusti Matinée su Rai 2. Nel 2007 la vediamo come conduttrice del programma di Italia 1 Scappati con la cassa. Nel 2009 conduce Nobile Mobile su MTV Italia”.

SABRINA NOBILE A LE IENE

Intervistata qualche tempo fa da “L’Huffington Post” per parlare del suo primo romanzo “Per metà fuoco, per metà abbandono”, insignito del prestigioso Premio Rapallo Opera Prima, fu la stessa Sabrina Nobile a raccontare la sua esperienza a Le Iene:”Parliamo di un sacco di anni fa. Ero la prima donna, insieme a Vittoria Cabello, ad entrare alla Iene. Fu un servizio provocatorio, molto pesante. Eravamo fuori dalla Moschea di Roma e alla fine il clima non fu piacevole. Oggi, semplicemente, non lo rifarei. Non sono così ardimentosa da rimettermi in una condizione di pericolo. E poi adesso il clima è ancora più teso”. Sabrina Nobile, come del resto chiunque abbia indossato i panni della “iena” fatica a scrollarsi di dosso quell’etichetta:”Fa parte del gioco. Le Iene è un programma estremamente visto: da una parte ti dà una notorietà, dall’altra ti restituisce questo marchio di fabbrica”.

SABRINA NOBILE OGGI

Da un po’ di tempo a questa parte, dunque, Sabrina Nobile ha smesso di far parte della squadra de Le Iene Show. Che fine ha fatto oggi? Su Radio 2 conduce “Senti che storia” con Paolo Calabresi ma la sua “nuova” dimensione sembra essere quella di scrittrice. Nella stessa intervista a “L’Huffington Post”, l’ex iena ha spiegato com’è nata questa sfida che tante soddisfazioni le sta recando:”In tutta la mia esistenza ho sempre scritto per me, perlopiù diari e poesie. Poi un giorno li ho fatti vedere a una ragazza che conosco che lavora nell’editoria. Mi ha detto: perché non provi a fare qualcosa di più lungo? Era una sfida, soprattutto per chi come me è abituato alla sintesi. Non ci ho pensato un momento, e l’ho accettata”. Insomma, chi sente la nostalgia di Sabrina Nobile da Le Iene ha comunque modo di continuare a seguirla…



