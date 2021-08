Sabrina Piastrellini, mamma Gianmarco Tamberi/ “L’oro? Ero in coma, non camminavo…”

Sabrina Piastrellini, mamma di Gianmarco Tamberi, è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Canale 5 Morning News, al fine di raccontare le emozioni derivate dalla vittoria del titolo olimpico da parte di Gimbo nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. Un primato inseguito per cinque lunghi anni dall’azzurro, combattendo contro un grave infortunio che gli aveva impedito di imbarcarsi per la spedizione tricolore a Rio de Janeiro cinque anni fa. Un momento critico, ma fortunatamente “Gianmarco ha avuto alle spalle una famiglia che l’ha supportato sempre – ha dichiarato la donna –. Comunque noi, le mie sorelle, mia madre, le mie nipoti, siamo stati sempre molto uniti”.

Dopo la conquista della medaglia d’oro nella kermesse a cinque cerchi, la madre di Tamberi è stata travolta dall’emozione, come ha lei stessa dichiarato: “Io ero in coma, non riuscivo a camminare. Ero a casa dei nostri parenti, mi hanno coccolato e detto cosa fare. Gianmarco avvicina tante donne, anche le mie sorelle”.

SABRINA PIASTRELLINI, MAMMA DI GIANMARCO TAMBERI: “MATRIMONIO? NON SAPEVO NULLA”

Sabrina Piastrellini ha affermato che, prima di partire per il Giappone, Gianmarco Tamberi ha rivolto a tutta la sua famiglia un ringraziamento speciale e “a me ha detto grazie per essere stata così presente e assente allo stesso tempo”. Gimbo presto convolerà a nozze con Chiara Bontempi: “Non sappiamo ancora quando si sposeranno, siamo pronti ed emozionati. Quando vorranno dirsi sì, noi ci saremo. Io e Gianmarco abbiamo un bel rapporto, ma cerco di essere trasparente per non influire sulle dinamiche di coppia”.

Gimbo ha chiesto la mano di Chiara senza dire niente a sua madre: lo sapeva solo il papà della futura sposa. “Ha fatto tutto all’antica, come piace alle donne. Io sono molto contenta e non vedo l’ora. Per il futuro? Avranno i loro impegni, sicuramente la loro vita cambierà. Io ci sarò, con discrezione e senza mai invadere il loro rapporto”.



