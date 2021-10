Sabrina Salerno, abito trasparente a Ballando con le Stelle / “La mia scollatura…”

Sabrina Salerno incanta a Ballando con le Stelle 2021. Trasparenze e scollatura generosa in evidenza, nel balletto con il suo nuovo insegnante Samuel Peron. Ma alla concorrente genovese non le va proprio di essere etichettata solo come bomba sexy, vuole convincere sotto ogni punto di vista. E con il suo tango nella prima puntata del programma prova ad ammaliare il pubblico, che si alza in piedi e la applaude. Social ovviamente in fermento per le trasparenze e l’abitino hot che Sabrina ha sfoggiato questa sera.

“Lo sguardo era sensuale e intenso, tra voi due una grande sinergia”, concorda Carolyn Smith. A contribuire, di certo, il look sensuale scelto da Sabrina. “Una scollatura profonda nasconde il mio essere maschiaccio”, racconta lei. “Tutti si aspettano una bomba sexy ma molti si troveranno una persona insicura su alcune cose e sicura su altre, una persona che forse non tutti si aspettano”. “Nei suoi confronti c’è un grande amore ed essendo rimasta identica agli anni novanta c’è una grande aspettativa”, aggiunge la commentatrice Lucarelli.

