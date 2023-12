Sabrina Salerno e Jo Squillo: “Stavamo per bruciare i soldi sul palco di Sanremo”/ Il retroscena…

Jo Squillo e Sabrina Salerno, il retroscena su Sanremo

Jo Squillo e Sabrina Salerno, da anni, sono due protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo italiano. Pur avendo costruito due carriere distinte, Jo Squillo e Sabrina Salerno sono rimaste sempre amiche dopo aver lavorato e calcato insieme un palco importante come quello del Festival di Sanremo. Era il 1991 e la Salerno e la Squillo arrivarono sul palco di Sanremo con tutta la loro bellezza, libertà e voglia di stupire.

Le due artiste gareggiarono con il brano “Siamo donne”, un brano che, ancora oggi, è amatissimo dal pubblico. Durante quel Festival, Jo Squillo e Sabrina Salerno furono le protagoniste di un episodio particolare che hanno ricordato durante la semifinale nella Werk Room di Drag Race Italia 3 svelando cosa rischiarono di fare.

Il racconto di Jo Squillo e Sabrina Salerno

La partecipazione al Festival di Sanremo 2023 fu una grande emozione per Sabrina Salerno e Jo Squillo. Quest’ultima, in particolare, pensò anche di fare un gesto particolare. «Lei, trenta secondi prima di salire sul palco – ricorda appunto Sabrina Salerno – mi ha fatto prendere un infarto e già mi vedevo in galera. Mi ha detto: “Ho pensato di pensare questa cosa, di bruciare i soldi”. E io: “Ho pensato che ti ammazzo”».

«Non li ho bruciati, volevo farlo per l’idea che l’arte non si deve mercificare, la musica non si deve quantificare», ha poi aggiunto Jo come riporta Vanity Fair.

