Sabrina Salerno “troppo accollata”/ Selvaggia Lucarelli punge: “Sono più scollata io”

La battuta di Selvaggia Lucarelli imbarazza Sabrina Salerno, questa sera “troppo accollata” a Ballando con le Stelle 2021. Momenti di grande leggerezza nel programma di Milly Carlucci, con la concorrente genovese che si mostra sexy e attraente pur senza mostrare la sua generosa scollatura. La giornalista, opinionista e giurata, Selvaggia Lucarelli, lo nota e stuzzica prontamente l’aspirante ballerina: “Questa sera sono scollata più io di te”. Sulla fisicità di Sabrina Salerno interviene anche Guillermo Mariotto, che rivede – grazie a lei – un Samuel Peron in grande spolvero: “Ci voleva proprio una come Sabrina Salerno per risvegliarlo”.

Dopo il siparietto con Selvaggia Lucarelli, Sabrina Salerno commenta soddisfatta il suo percorso di crescita a Ballando con le Stelle. “Il rapporto tra me e Samuel è talmente cambiato che mi fido di lui, ma certamente anche di me stessa. Questo è un programma pazzesco”, spiega la showgirl. “Il ballo è terapeutico e fa benissimo ballare”, aggiunge. “Sei stata la più continua”, risponde Selvaggia Lucarelli, che promuove a pieni voti la coppia.

