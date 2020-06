Sacro Cuore di Gesù/ Il 19 giugno si celebra il patrono della città di Ciampino

La Solennità del Sacro Cuore di Gesù celebra l’amore immenso e profondo del Salvatore. Questa celebrazione segue la ricorrenza del Corpus Domini, e per questo motivo è una festa mobile, cioè si festeggia in date diverse ogni anno. Solitamente viene quindi celebrata il venerdì successivo al Corpus Domini, quindi il terzo venerdì dopo la Pentecoste, e quest’anno la solennità verrà celebrata il 19 giugno, giorno solitamente dedicato all’eremita e abate San Romualdo. Come il nome suggerisce, questa ricorrenza celebra il cuore di Gesù Cristo, quel cuore che non simboleggia solamente il suo lato umano ma soprattutto rappresenta il suo amore misericordioso verso tutti gli uomini, capace di sopportare enormi sofferenze per la loro salvezza fino ad arrivare al sacrificio estremo. Per questo motivo il Sacro Cuore di Gesù è sempre raffigurato sormontato da una corona di spine, per ricordare a tutti i devoti che il Salvatore ha dato la vita per il suo gregge. La nascita di questo culto è da attribuire a due grandi santi del XVII secolo: San Giovanni Eudes, che fu il primo a celebrare il Cuore di Gesù il 20 ottobre 1672, e Santa Margherita Maria Alacoque la quale ebbe dal 1673 al 1675 quattro visioni legate al Sacro Cuore di Gesù.

Sacro Cuore di Gesù, il venerdì dopo Corpus Domini

Proprio nell’ultima di queste visioni Gesù Cristo le chiese che venisse dedicato il venerdì successivo al Corpus Domini all’adorazione del Sacro Cuore. Fu in seguito beato Pio IX, nel 1856, a rendere universale questa festa e a esortare le Chiese di tutte le nazioni a celebrare il Sacro Cuore di Gesù. Da quel momento nacquero molte chiese, santuari e basiliche dedicate a questa solennità e vennero prodotti moltissimi quadri e litanie legate a questo giorno. Sorsero inoltre diverse congregazioni sia femminili che maschili legate a questo culto e anche molti Paesi di tutto il mondo si votarono al Sacro Cuore di Gesù soprattutto in Sud America come Colombia, Venezuela o Perù ma anche in Europa con Paesi come Spagna o Polonia. In Italia esistono da nord a sud diverse sagre e feste dedicate al Sacro Cuore di Gesù, un esempio è la festa organizzata in provincia di Padova, a San Giorgio delle Pertiche, ma anche più a sud nel comune di Ponzano di Fermo nelle Marche in cui è prevista un’intera settimana di festeggiamenti con spettacoli di vario genere e stand gastronomici, fino ad arrivare in Sicilia, nella splendida Enna, in cui tutti gli anni avviene la processione della Sacra Immagine e sono organizzati una serie di eventi come mostre e degustazioni.

Il Patrono di Ciampino

Il Sacro Cuore di Gesù inoltre è patrono di una delle città più centrali nella nostra nazione, Ciampino. Questo comune che fa parte della città metropolitana di Roma ogni anno organizza nel mese di giugno una serie di concerti, mercatini e stand di ristoro per festeggiare il proprio patrono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA