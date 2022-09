Sagrada Familia/ Entro 2022 completate 2 delle 4 torri, come procedono i lavori

Sagrada Familia: quasi pronte 2 torri

Due delle 5 torri previste nella Sagrada Familia saranno inaugurate entro la fine del 2022. Si tratta delle prime due torri degli Evangelisti, nello specifico Luca e Marco, poi toccherà anche a Matteo e Giovanni una volta che le prime due saranno definitivamente completate. Insomma, a pochissimo tempo dall’inaugurazione della Torre della Vergine, avvenuta lo scorso 8 dicembre, all’opera monumentale di Gaudì, mai completata, arriveranno delle nuove aree visitabili. Le due torri saranno alte in totale 135 metri una volta completate e saranno coronate da statue alte circa 22,5 metri.

In vista dell’inaugurazione delle torri di Luca e Marco della Sagrada Familia, della quale non si conosce ancora la data ufficiale, in concomitanza con la festa de La Mercé (una delle più importanti a Barcellona) il 23 e 24 novembre le sculture che le sormonteranno potranno essere visitate per la prima volta dalle persone. Nel corso delle due giornate la Sagrada Familia sarà visitabile gratuitamente, mentre le statue che saranno poi poste in cima alle torri raffigurano un leone alato (per Marco, simbolo di forza e coraggio) e un toro alato (per Luca, segno di pacatezza e umiltà).

Come procedono i lavori alla Sagrada Familia

La Sagrada Familia è la monumentale opera di Gaudì iniziata ufficialmente il 19 marzo 1882 e mai completata. Da allora, comunque, i lavori sono andati avanti quasi ininterrottamente, fuorché in concomitanza di eventi storici particolarmente delicati, tra i quali la Seconda Guerra Mondiale. Il progetto originale prevede 18 torri dedicare alla Bibbia: 12 per gli apostoli, 4 per gli evangelisti, una per Gesù e una per la Vergine, oltre alla cripta e all’abside, con le sue tre facciate. La cripta e l’abside sono stati completati, anche se il primo è stato soggetto a diversi incendi che hanno costretto ad attuare alcuni restauri.

Per l’esterno, invece, nel progetto di Gaudì per la Sagrada Familia erano previste tre facciate (rappresentanti la Natività, la Passione e la Morte di Cristo), tutte attualmente completate. Le torri, invece, sono il punto più delicato, in parte per l’altezza ed in parte per le particolari realizzazioni che richiedono. Attualmente sono completate 8 delle 12 torri degli apostoli, che funzionano anche da campanile per la Sagrada Familia, e la torre della Vergine. Entro il 2022 verranno aperte le torri di Marco e Luca, poi spetterà a quelle di Giovanni e Matteo, delle quali non si conosce ancora una data. Nel frattempo, il comitato che cura la costruzione della Sagrada Familia ha reso pubblica la sua volontà di completare la torre di Gesù Cristo entro il 2026, ma senza alcuna reale promessa.











