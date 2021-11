Sahra Lahouasnia, chi è la compagna Di Battista/ In giro per il mondo con il figlio Andrea

Sahra Lahouasnia è la compagna di Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento Cinque Stelle. I due stanno insieme dal 2017 e il loro amore è stato un crescendo anno dopo anno. Alessandro e Sahra hanno instaurato un legame sempre più solido e profondo, grazie anche alla condivisione di esperienze uniche e valori comuni. Come l’amore per i viaggi, ad esempio, che li ha portati ad esplorare il Guatemala e il Venezuela, posti molto cari a Di Battista che si era già occupato di cooperazione internazionale.

Sempre nel 2017 i due sono diventati genitori di Andrea, il primo figlio con cui hanno condiviso viaggi importanti e piuttosto impegnativi, attirando non poche critiche da parte dell’opinione pubblica. Tuttavia la famiglia Di Battista, con tutte le precauzioni del caso, ha girato il mondo e regalato a se stessa dei ricordi indelebili e straordinari.

Sahra Lahouasnia e Alessandro Di Battista, viaggi da esploratori

Sui profili social di Sahra Lahouasnia e di Alessandro Di Battista non mancano gli scatti dei loro incredibili viaggi. Alcuni molto crudi, ma anche affascinanti. La coppia infatti ha esplorato mete non turistiche calandosi nelle realtà locali. Dopo tre anni ricchi di emozioni per Sahra Lahouasnia e Alessandro Di Battista è arrivata Filippo, il secondogenito.

Il giorno della sua nascita Alessandro Di Battista si è come sempre dimostrato molto affettuoso nei confronti della compagna, con un dolce post pubblicata sui social: “È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Per questo regalo di compleanno davvero unico“, poiché quest’ultimo è nato proprio nello stesso giorno del papà”.

