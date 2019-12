Saldi Invernali 2020/ Le date e le tendenze da tenere d’occhio

Tra una settimana inizieranno i saldi invernali 2020. Il 5 gennaio si darà i via agli sconti ma ogni regione seguirà un calendario autonomo quindi prima di correre nel negozio per fare acquisti conviene controllare il calendario e capire quando si inizierà con i saldi più vantaggiosi. Spesso però capita di trovare capi delle stagioni passate e andati fuori moda. Certo, con l’euforia del momento si potrebbe rischiare di acquistare alcuni modelli che poi rimangono nell’armadio senza essere mai utilizzati. Quali sono quindi i capi che conviene acquistare se si tiene conto delle tendenze delle prossime stagioni? Sicuramente se andate sulle scarpe, assicuratevi di avere un paio di anfibi, perfetti per tutto il periodo invernale e molto versatili. Un altro modello di calzature molto in voga negli ultimi tempi sono le sneakers con la suola alta. Per le occasioni più importanti, la tendenze vanno sulle decollété a punta e sui sandali gioiello. Per chi ama le scarpe belle ma comode sono ammesse le ballerine e le zeppe.

Borse e accessori: quali compare durante i saldi invernali 2020

Nel periodo dei saldi conviene fare scorta di accessori e borse, che sono gli elementi su cui solitamente si spendono più soldi. Assicuratevi di investire i vostri risparmi su una borsa a tracolla: in pelle o in tessuto, c’è poca differenza, basta che sia delle giuste proporzioni e della fantasia che più vi piace. Un altro accessorio molto di tendenza è la cartucciera, una borsetta piccola, solitamente rigida, che viene inserita nella cintura e si porta in vita. In alternativa c’è la versione da polso, solitamente utilizzata come porta monete. Per chi ama le pochette, non andate su quelle piccole: la moda del prossimo anno sono le maxi pochette, meglio se coloratissime. Il bon ton è stato un elemento ricorrente delle passerelle dell’alta moda: assicuratevi di avere una borsa da mano, con i manici piccoli da portare come una lady d’inghilterra. Per quanto riguarda i colori e le fantasie, andate sui colori sgargianti e fluo.

Saldi 2020: capi alla moda da acquistare con gli sconti

Accessori a parte, la cosa principale da acquistare con l’arrivo dei saldi invernali sono i vestiti. Ma quali prendere? Ovviamente dovete tener conto dei vostri gusti e delle vostre preferenze. Ma se siete nel dubbio e non sapete su cosa spendere i vostri soldi senza poi pentirvene, allora ecco alcune dritte. Puntate sui tallieur: saranno il capo must have della prossima stagione. Sulle gonne non fatevi troppe domande: quelle sotto al ginocchio, chiamate anche longuette, sono le migliori su cui investire. Puntate anche in questo caso sui colori più sgargianti e sulle fantasie floreali. Se amate le camicie, meglio quelle con i volant e semi-trasparenti e le bluse oversize. Per gli abiti ecco cosa detta la moda del prossimo anno: abiti grembiule, minidress ampi e gli chemisier. Il trench sarà il capo da indossare nel periodo primaverile insieme al kimono e alle giacche maxi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA