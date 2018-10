Uova ritirate per rischio salmonella/ Ultime notizie: ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Nuovo allarme, stavolta per le uova di gallina. Diversi lotti sono stati ritirati dal mercato perché potrebbero essere state contaminate dalla salmonella. Di fronte al rischio di una possibile contaminazione il Ministero della Salute ha deciso di procedere con il ritiro dal mercato. Il richiamo per “rischio microbiologico”, cioè contaminazione da “salmonella enteriditis”, riguarda uova fresche di due marchi prodotti dalla stessa azienda agricola, la Avicola Sagittario di Galante & C., nello stabilimento di Bugnara, in provincia dell’Aquila. Se avete già acquistato questi prodotti, il ministero della Salute invita «a riportare le confezioni nei punti vendita di acquisto». Di seguito vi riportiamo i lotti coinvolti negli avvisi: 08111, 1211, 1511 e 1911 di uova fresche allevate a terra a marchio Galantuomo, con scadenza 08/11/18, 12/11/18, 15/11/18 e 19/11/2018. Il secondo richiamo riguarda i lotti 151118/3, 171118/3 e 191118/3 delle uova da allevamento in batteria a marchio Avicola Sagittario con scadenze 15/11/18, 17/11/18 e 19/11/18. Il terzo richiamo riguarda i lotti 081118/3, 111118/3 e 131118/3 a marchio Avicola Sagittario, con scadenze al 08/11/18, 11/11/18 e 13/11/18.

SALMONELLA, UOVA RITIRATE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO

Dagli scaffali dei negozi spariscono una serie di lotti di uova fresche da allevamento in batteria a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Salmonella Enteriditis. Lo ha comunicato il Ministero della Salute attraverso una serie di avvisi pubblicati oggi nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Sono tre gli avvisi di richiamo che sono stati pubblicati per una serie di lotti di questi prodotti commercializzati da due differenti marchi ma prodotte dalla stessa azienda agricola. La salmonella è l’agente batterico più comune nei caso di infezioni trasmesse da alimenti. Responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali, la salmonella è una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati).