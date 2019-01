Primo trapianto fegato-polmoni in Italia/ Operata una giovane paziente genovese

Il primo trapianto fegato-polmoni è stato effettuato in Italia dove è stata operata una giovane paziente genovese. L’intervento è stato eseguito su una sedicenne lo scorso 29 dicembre a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La ragazza era affetta dalla fibrosi cistica, una malattia genetica che va ad alterare le secrezione di diversi organi. Nel suo caso specifico si erano creati sanguinamenti nelle vie respiratorie e anche una malattia epatica. Il direttore della pediatria del nosocomio Lorenzo D’Antiga ha specificato, come riportato da Primo Canale, che: “In circa il 10% dei pazienti con fibrosi cistica, la malattia polmonare, è sempre presente in questa condizione anche un coinvolgimento del fegato che porta allo sviluppo di una cirrosi epatica“. Sicuramente la situazione era molto complicata e l’operazione è stata all’avanguardia e con un’equipe di tutto riguardo, sotto la supervisione appunto del direttore Lorenzo D’Antiga.

Primo trapianto fegato-polmoni in Italia: il caso nello specifico

Lorenzo D’Antiga ha parlato con grande attenzione del caso di primo trapianto fegato-polmoni effettuato in Italia. Come riportato da Primo Canale spiega: “La funzione respiratoria globale era solo parzialmente compromessa. Le alterazioni legate all’infiammazione cronica provocano delle ricorrenti emorragie bronchiali davvero poco controllabili con la terapia medica e pericolosa per la vita della paziente”. Inoltre era tempo compromessa la funzione epatica tanto che all’età di undici anni la ragazza era stata sottoposta alla procedura denominata “Tips” che viene utilizzata per andare a ridurre la severa ipertensione portale ed il rischio di possibili emorragie digestive. La situazione è progredita poi negli anni da obbligare al doppio trapianto che la ragazza aspettava da aprile. L’equipe medica ha sostituito prima il fegato, mentre nel frattempo con la tecnica Ex Vivo Lung Perfusion venivano trattati i polmoni per poi essere impiantati.

