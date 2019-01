Diabete di tipo 2/ I legumi utili contro i rischi della patologia: abbassano la glicemia e…

Ci sono novità per il diabete di tipo 2 che potrebbe essere combattuto grazie ai legumi. Questi sembrano in grado di abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, glicemia, grazie alle loro proprietà ed eviterebbero il massiccio ricorso ai medicinali con ovviamente tutte le loro controindicazioni. Questo dimostra ancora una volta come il diabete possa essere controllato anche tramite l’alimentazione, cercando di creare degli equilibri all’interno del nostro organismo. A rilanciare i legumi, seguendo delle nuove ricerche, è Juliette Kellow che ha evidenziato come fagioli, ceci, piselli secchi e lenticchie siano delle ottime armi contro i valori di zucchero nel sangue. Il consumo però deve essere regolare, cercando di integrarli all’interno della nostra abituale alimentazione. Addirittura è stato provato che donne abituate a consumare legumi andavano a ridurre quasi di un quarto il rischio di contrarre il diabete di tipo due. Sono numeri inequivocabili che rendono questo alimento come perfetto per la nostra dieta.

Diabete di tipo 2, legumi alimento versatile e proteico

I legumi, secondo recenti studi, sono in grado di abbassare la glicemia e quindi di combattere il diabete di tipo due. Questo spettacolare alimento poi si presta a tantissimi tipi di preparazioni. Ceci, lenticchie, piselli secchi, fagioli sono in grado di essere consumati in tantissimi modi. Chi erroneamente li considera un contorno, non si rende conto dell’enorme apporto proteico che li compongono e che permettono di sostituire pesce, carne, uova o formaggio durante un pasto che si può considerare completo. Oltre ad essere buoni e proteici non hanno nemmeno molte calorie e possono dunque essere protagonisti delle nostre diete. In inverno poi si prestano assolutamente a diversi piatti caldi che possono essere davvero molto interessanti. Dalle zuppe al condimento a freddo, frullati o in un timballo i legumi sono sempre buoni anche se come con ogni cosa è sicuramente importante cercare di non esagerare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA