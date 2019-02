Richiamata Farina 00, soia non dichiarata in etichetta/ Marca e lotti dell’alimento

Allarme per la farina 00 richiamata per la presenza di soia non dichiarata in etichetta. Il Ministero della Salute ha evidenziato come si tratti di due lotti di farina di grano tenero tipo 00 dei marchi Cuore mediterraneo di Todis e Selex per la presenza dell’allergene in questione. Nonostante questo sull’etichetta è riportata la dicitura “prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia”. Il prodotto è relativo ai sacchetti di carta da un chilogrammo con il numero di lotto L 19 008 e scadenza 8/2/2020 per la prima e L 19 009 con scadenza 9/2/2020 per la seconda. I relativi codici Ean sono i seguenti: 8025916107072 e 8003100250018. Le farine sono prodotte per Selex e Todis dall’azienda Molino Rossetto di Pontelongo a Padova, precisamente nello stabilimento sito in via San Fausto 98.

Richiamata Farina 00, soia non dichiarata in etichetta: il consiglio del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di Farina 00 prodotte da Selex e Cuore Mediterraneo per la presenza di soia all’interno senza la dichiarazione precisa in etichetta. E’ stato raccomandato alle persone allergiche alla soia di non consumarla e riportarla al punto vendita dove è stata acquistata dove sarà rimborsata oppure sostituita. Il prodotto invece è da considerarsi assolutamente sicuro per i soggetti non allergici. Il FAtto Alimentare ha segnalato dal primo gennaio del 2019 ben 21 richiami per un totale di 50 prodotti e anche 2 revoche. Sicuramente la situazione è delicata perché sebbene non si tratti in questo caso di un prodotto andato a male può essere altrettanto pericoloso per le persone che soffrono di allergia alla soia.

