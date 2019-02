Sesso orale e tumori, casi in aumento/ Colpa delle app di incontri e vita promiscua

Sesso orale e tumori, casi in aumento dopo il boom delle app di incontri. Secondo una recente inchiesta, negli ultimi tempi si sta assistendo a un aumento vertiginoso dei casi di cancro al cavo orale provocati dalla fellatio soprattutto quando si pratica sesso senza precauzioni o, utilizzando delle piattaforme di dating online quali Grindr o Tinder, si aumenta il rischio di incontrare partner occasionali o avere contatti promiscui. Infatti la donna affetta dal cosiddetto Hpv, ovvero il Papilloma Virus (quello che è una delle cause del tumore alla cervice uterina), lo trasmette al suo partner e può causare in questo l’insorgenza di patologie tumorali all’orofaringe: non solo dato che, come provato da diversi studi, esiste un legame di causalità diretta infatti tra il sesso orale e la possibilità di sviluppare un cancro a carico delle tonsille, del palato, dell’ugola e anche della lingua.

IL SESSO ORALE E IL PAPILLOMA VIRUS

Secondo un reportage pubblicato dal Gazzettino negli ultimi giorni, la percentuale di neoplasie che interessano il cavo orale (soprattutto negli uomini che hanno praticato questa forma di sesso con almeno cinque partner nel corso della loro vita) è aumentata notevolmente dato che l’attività sessuale, soprattutto tra i più giovani (ma non solo) è aumentata al pari della possibilità di avere incontri promiscui con persone che non si conoscono e che spesso non usano delle precauzioni. Ad ogni modo, rispetto ad altre forme tumorali, quella che interessano l’orofaringe spesso non sono mortali e possono essere curate ma necessitano di una diagnosi la più tempestiva possibile e non a molto tempo di distanza da quando si è contratto il virus Hpv. A sottolinearlo è anche una recente ricerca condotta negli Stati Uniti e che, oltre al rischio corso dagli uomini che hanno praticato sesso orale con almeno cinque donne, sottolinea che il Papilloma Virus sia responsabile di almeno il 70% dei nuovi casi di cancro orofaringeo diagnosticati ogni anno nel Paese e che di questi l’80% riguardi appunto individui di sesso maschile.

