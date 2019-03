Tumori alla prostata/ Senza dolore si vive 4 anni in più

Cambiano le prospettive sui tumori alla prostata, infatti senza dolori si vive 4 anni in più. Farmaci innovativi hanno permesso un percorso di cura migliore e più efficiente anche per chi malato di un cancro metastatico. L’annuncio è arrivato durante il 34mo Congresso della European Association of Urology che si svolgerà fino al prossimo 19 marzo a Barcellona. Si passa dunque dall’aspettativa di vita precedente di tre anni a quella attuale che sfiora i cinque. Si può giovare dunque di una nuova cura che è in grado di effettuare un percorso alternativo alla chemioterapia e che è dunque in grado di evitare tutti gli effetti collaterali legati a questa. Si tratta in sostanza di terapie ormonali decisamente innovative e soprattutto “chemio-free”. Oltre alla scelta del farmaco migliore a seconda del caso c’è anche da capire che importante è la sequenza nella quale somministrarlo. Ancora una volta la scienza fa un passo in avanti che determina una rivoluzione in meglio per i malati.

Tumori alla prostata: i dati dello studio

Si è parlato di tumori alla prostata al Congresso di urologia che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona. Sono emersi dati interessanti sullo studio Latitude che ha seguito da vicino circa 1200 pazienti lungo un percorso durato cinque anni. Questi mostrano come i malati abbiano guadagnato oltre che anni di vita anche una interessante qualità. Le terapie ormonali con abiraterone porta a prolungare la vita dei pazienti per circa due anni. Invece il farmaco apalutamide dimostra come nelle persone che ancora non hanno sviluppato metastasi la loro comparsa si può prolungare di circa due anni. Ovviamente andranno approfonditi e perfezionati degli studi che ci aiutano a guadare al futuro con un po’ più di positività nei confronti di una delle malattie che continua a fare più morti in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA