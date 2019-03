Dieta del riso per sgonfiare la pancia/ Si perdono 5 kg in 9 giorni

La dieta del riso permette di sgonfiare la pancia e di arrivare a perdere addirittura 5 kg in appena 9 giorni. Ma come funziona? Sicuramente si tratta di un regime alimentare con proprietà depurative, visto che si basa su un alimento sano e facilmente digeribile come il riso. Inoltre questo è ricco di fibre e aumenta dunque il senso di sazietà. Attenzione però perché il riso si deve anche saper scegliere, ci sono infatti sul mercato circa quindici varietà diverse di questo e i nutrizionisti consigliano sempre quello integrale o venere anche se il basmati viene considerato altrettanto dietetico. Sicuramente sono tantissime le sue proprietà positive, ma quello bianco andrebbe evitato perché continue eccessi di amido e quindi può portare ad accumulare maggiormente e dunque a prendere peso. Va considerato poi che il riso è anche un alimento abbastanza alla portata di tutti e facilmente abbinabile a diversi altri alimenti.

Dieta del riso per sgonfiare la pancia: attenzione al condimento

La dieta del riso consiglia questo prezioso cereale come alimento principale e permette di sgonfiare la pagina, ma attenzione ad abusarne e soprattutto al condimento. In Italia siamo fin troppo abituati al noto soffritto sia per preparare riso che pasta, inoltre utilizziamo molto spesso il burro altamente calorico e grasso. Il consiglio è quello di condire con delle verdure bollite o grigliate il nostro riso e poi aggiungere olio extravergine d’oliva a crudo. Molto spesso sia per la pasta che per il riso infatti finiamo ad accumulare grasso per quello che ci mettiamo dentro. In molti paesi del mondo, soprattutto in Africa e Asia, il riso viene utilizzato al posto del pane per accompagnare stufati di carne e verdure grigliate. Consumandolo semplicemente bianco vicino ad altri alimenti può essere per noi davvero una grande risorsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA