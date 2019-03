Arriva l’app salva-gengive approvata con il “bollino” di qualità dei dentisti e si chiama App GengiveINForma. Questa è stata presentata al 19mo congresso della SidP (Società italiana di parodontologia e impiantologia) che è in corso in questi giorni a Rimini. L’applicazione è nata per cercare di facilitare diagnosi sulle nostre gengive e più in generale sulla sanità del cavo orale. Sono infatti ben 20 milioni, come riporta Ansa, gli italiani che hanno spesso le gengive arrossate con problemi come sanguinamento o addirittura il ritrarsi delle stesse. L’app è scaricabile, già da oggi, dall’App Store o dal Play Store ed è completamente gratuita. In pochi passaggi permette di scoprire quale sia la salute delle nostre gengive. Sono semplicemente cinque le domande che si possono fare per arrivare a conoscere lo stato di salute della nostra bocca, dall’età al fumo fino allo stile di vita.

App salva-gengive: Dall’età al fumo, il test per capire tutti i problemi della bocca

In merito all’app salva-gengive ha parlato Mario Aimetti presidente della SIdp. Questi ha raccontato l’esperienza nata dietro a questa applicazione, come riportato da Ansa. Ecco le sue parole: “La paradontite è una malattia che può diventare grave e invalidante. Sono tre italiani su quattro ad avere dei sintomi che richiederebbero un approfondimento diagnostico. La nuova applicazione invece permette di individuare in maniera molto rapida alcuni fattori predisponenti o i primi segnali di malattia“. Sono cinque le domande che possono portare a capire la salute della nostra bocca e cioè l’età, il sesso, il fumo, il sanguinamento delle gengive e di denti che si muovono. Più passano gli anni e più cresce il rischio, che è maggiore per gli uomini rispetto alle donne. Il fumo invece aumenta drasticamente i livelli di infiammazione delle gengive stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA