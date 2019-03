La dieta che sgonfia è uno dei trend del momento e permette di dimagrire andando anche a depurare il nostro organismo. Questa prevede un regime alimentare che dura quattro settimane e permette di perdere 5 chilogrammi. La raccomandazione è sempre e comunque di rivolgersi al medico curante prima di affrontarla, soprattutto se le condizioni pregresse presentano un quadro clinico complicato. Questa dieta si basa su un regime che prevede il consumo di circa 1400 calorie al giorno. Si consumano soprattutto alimenti depurativi che permettono di drenare i liquidi in eccesso e quindi di avere l’organismo più pulito. Tra questi ci sono diverse verdure come cetrioli, prezzemolo, sedano, cavolo, broccoli, carciofi e cipolle, molta frutta tra cui uva, frutti di bosco, mele, prugne e ananas. Inoltre si consumano soprattutto yogurt magri, spremute d’arancia e the verde che hanno il potere di pulire il nostro organismo.

La dieta che sgonfia: Perdere rapidamente 5 kg, ecco come

Ma cosa si mangia di preciso nella dieta che sgonfia? Si parte con una colazione salutare che prevede 40 grammi di pane integrale tostato e un bicchiere di latte. A merenda invece è il momento di consumare un vasetto di yogurt magro e 250 grammi di prugne da poter tagliare a pezzettini e da inserire all’interno dello stesso. A pranzo si può mangiare pasta intregrale con le verdure, insalata e un’arancia. A merenda si può consumare dell’uva e un infuso che sia di menta o di finocchio. A cena invece è il momento di un bel minestrone di legumi misti con anche un po’ di cicoria lessata e del pane integrale. Ci sono poi da evitare cibi affumicati, alimenti abbrustoliti, troppo sale, fritto, salumi, dolci e anche il caffè.

