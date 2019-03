La dieta chetogenica è un modo per curarsi con l’alimentazione, ma funziona? Questa è nata come una cura per l’epilessia, ma è stata utilizzata anche in campo neurologico. Per molti specialisti poi è stata utilizzata anche come supporto quando si effettuano chemioterapia e radioterapia. Questo regime alimentare è basato su proteine e verdure con degli apporti proteici adeguati. La dottoressa Daria Bongiovanni, dietista dell’Ospedale Humanitas Cellini, ha deciso di utilizzarla nell’ambulatorio di Dietologia. Il tutto è stato spiegato con ampi riferimenti durante l’incontro “Siamo ciò che mangiamo?”. Questo si è tenuto per i “Martedì della Salute” ed erano presenti altri dell’Humanitas come il dottor Mohammad Ayoubi, responsabile del settore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Un approfondimento interessante che ha permesso di tracciare strade molto interessanti in merito.

Dieta chetogenica, cos’è? Curarsi con l’alimentazione

La Dottoressa Daria Bongiovanni ha parlato della dieta chetogenica, spiegando anche alcuni particolari interessanti legati all’alimentazione. La specialista ha spiegato: “Il mondo delle diete è troppo spesso lasciato all’improvvisazione dei fai da te o di persone prive di una competenza adeguata. Occorre tenere presente che invece la dieta è una vera e propria terapia con delle controindicazioni che non si possono ignorare”. Queste vanno sicuramente a condizionare la diagnosi clinica del paziente. La Bongiovanni spiega poi quali sono i requisiti di una dieta adatta che deve per prima cosa essere sicura per la salute, poi deve essere basata su evidenze scientifiche e prescritta da uno specialista. Inoltre la situazione va monitorata nel tempo, formulata sulle esigenze del paziente sia a livello clinico che di vita.

