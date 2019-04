SCALOPPINE DI TONNO RITIRATE DAI SUPERMERCATI/ “Rischio istamina”: lotto e marca

Scaloppine di tonno surgelate ritirate dai supermercati italiani poiché potenzialmente nocive per la salute. Questa la decisione del Ministero della Salute che ha diramato nelle ultime ore un avviso di richiamo alimentare che ha coinvolto nello specifico il prodotto a marchio Noriberica. Interessate da questo provvedimento volto a tutelare la salute dei consumatori, come si può leggere sulla documentazione fornita dal dicastero della Salute nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di sicurezza sono state le confezioni da 250 grammi di “Scaloppine di tonno pinne gialle” della “Noriberica Frozen Food”. Il motivo del richiamo del prodotto è stato individuato in un rischio chimico inerente la presenza di istamina in quantità superiori a quelle consentite. Ma cos’è questa sostanza potenzialmente nociva?

SCALOPPINE DI TONNO RITIRATE DAI SUPERMERCATI

L’istamina è un composto azotato ampiamente diffuso nell’organismo, dove ricopre un ruolo di primo piano nelle risposte infiammatorie e allergiche, nella secrezione gastrica e in alcune attività cerebrali. Quando il pesce, ricco di questa sostanza, viene conservato troppo a lungo e in maniera inopportuna, può scatenare però dei problemi a chi lo assume. Le scaloppine di tonno pinne gialle surgelate richiamate dal ministero della Salute per rischio chimico sono state prodotte da “Congelados Noriberica S.A.” nello stabilimento Ronda don Bosco di Vigo, in Spagna. Nel suo avviso di sicurezza, il ministero prega di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto, precisando che ogni confezione resa verrà rimborsata. Il lotto indicato – si precisa – è stato distribuito solo nei punti vendita del Nord Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA