Candida auris, allarme fungo infettivo/ “Può uccidere nel giro di tre mesi”

Si chiama candida auris il nuovo pericolo nel campo della salute: l’allarme è stato lanciato dall’ente di controllo della sanità Usa e ne parla approfonditamente l’edizione odierna del New York Times. Parliamo di un fungo altamente infettivo e «resistente ai farmaci», tanto da poter uccidere nel giro di appena tre mesi: un allarme che coinvolge diversi Paesi e che «si sta diffondendo nel mondo». Cresce la paura soprattutto negli Stati Uniti d’America, con i Centers for Disease Control and Prevention che stimano 600 casi accertati di cui 300 nello Stato di New York. Questo particolare fungo venne isolato per la prima volta dieci anni fa nel canale uditivo di una donna di 70 anni giapponese, per poi migrare in diversi Paesi. Il primo caso registrato in Europa, invece, è stato a Londra in un ospedale cardiologico, con cinquanta contagi tra aprile 2015 e luglio 2016.

ALLARME CANDIDA AURIS: COME SI TROVA E SINTOMI

La candida auris è un fungo che può causare numerose infezioni pericolose se raggiunge il sangue nel regolare circolo nel corpo: è un lievito del genere Candida, lo stesso che causa la candidosi vaginale sessualmente trasmissibili, e sono le più diffuse nelle persone in degenza negli ospedali. I sintomi più gravi sono febbre, dolori muscolari e affaticamento e per questo motivo non è facile riconoscerla, più sono sintomi simili a quelli di altre malattie. Come per le altre malattie, le persone che possono essere infettate più facilmente sono quelle con un sistema immunitario debole o indebolito, basti pensare ad anziani, neonati e persone malate, ad esempio diabetici e persone con disturbi autoimmuni. Scoperta in Giappone, la candida auris è stata rinvenuta in diversi paesi di tutto il mondo, soprattutto in India, Pakistan e Sudafrica.

