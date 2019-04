Con dei fasci di elettroni sarà possibile bruciare dei tumori in un secondo. Questi saranno generati grazie a un laser e la scoperta è tutta italiana. A metterla a punto è stato Gabriele Grittani, scienziato barese che lavora nel centro di ricerca Eli-Beamlines di Dolni Brezany vicinissimo a Praga. Lo specialista è un fisico nucleare in grado di brevettare un sistema in grado di regalare maggiore efficacia nella lotta contro il cancro. Si parla soprattutto della cura di nepolasie a polmoni e prostata. Sicuramente si tratta di una scoperta importante che se sviluppata con i dovuti test potrebbe portare a delle svolte decisamente importanti per la sconfitta di questa letale malattia. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi successivi.

Fasci di elettroni per bruciare tumori in un secondo: la scoperta è italiana!

Gabriele Grittani, scienziato barese, ha messo a punto uno studio su fasci di elettroni per bruciare tumori in un secondo. Come riportato da Il Messaggero lo specialista ha evidenziato: “È in corso la realizzazione di un prototipo indispensabile per avviare una fase sperimentale di una radioterapia che rappresenterebbe una svolta storica nel campo dell’oncologia. Sono molteplici i vantaggi di questa scoperta”. Inoltre ha specificato che gli elettroni sono più veloci e leggeri rispetto a protoni che vengono utilizzati in questo momento. Si tratta, spiega Grittani, di una terapia basata su elettroni più rapida, meno invasiva e anche più economica. Continua: “Grazie alla tecnologia laser il macchinario consente il monitoraggio in tempo reale della posizione del tumore. Questo comporta un controllo maggiore sulla terapia del paziente”.

