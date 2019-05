Bere acqua e limone fa male?/ Sfatato un falso mito

Bere acqua e limone fa male soprattutto se calda? Il mito è stato sfatato e gli specialisti hanno evidenziato come questa non regalasse nessun beneficio accertato. Anzi addirittura sono diversi i rischi ai quali si andrebbe incontro. In molti infatti appena svegli a stomaco vuoto assumono una bevanda a lungo considerata miracolosa. Invece può creare delle difficoltà e di certo non attiva il metabolismo come in molti pensano. Il rischio è quello di danneggiare lo smalto dei denti, di irritare o addirittura danneggiare lo stomaco. Tutti i benefici di cui si parla dunque sarebbero delle ipotesi del tutto infondate e anche se si tratta di alimenti naturali e all’apparenza normali nascondono delle insidie soprattutto se lo stomaco è vuoto. Viene ovviamente chiedere il perché di questi effetti, all’interno del limone infatti c’è l’acido citrico che può avere delle ripercussioni sulla nostra salute in base a come si assume.

Bere acqua e limone fa male? Lo studio

C’è uno studio approfondito in merito al fatto che bere acqua e limone faccia male. Tra gli esperti c’è Rujuta Diwekar, una delle nutrizioniste più note del mondo e che ha venduto più di un milioni di libri tradotti poi in ben sette lingue. Inoltre è stata la vincitrice del Nutrition Award dell’Istituto Asiatico di Gastroenterologia. Di certo però non va ora demonizzata l’acqua e limone perché insieme questo abbinamento ha delle ottime proprietà alcalinizzanti che aiutano a depurare l’organismo da scorie e tossine. Inoltre hanno delle proprietà drenanti non da poco che permettono in parte di velocizzare il metabolismo. Questo però cambia se si assume a stomaco vuoto quando l’acido citrico presente nell’agrume può portare a danneggiare lo stomaco anche in maniera piuttosto seria.

