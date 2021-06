Salvatore Esposito/ Da McDonald’s a Gomorra: l’incontro con Maradona

Salvatore Esposito, nato a Napoli il 2 febbraio 1986, è diventato famoso interpretando Gennaro “Genny” Savastano nella serie “Gomorra”. Prima di prendere parte alla fortunata sera, Esposto ha ottenuto un cameo nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” e nella serie “Il clan dei Camorristi”: “Non ho potuto partecipare ai provini per Gomorra perché avevo avuto un piccolo ruolo nel Clan dei camorristi e loro volevano solo attori sconosciuti, mi permisero però di fare da spalla. Ma dopo aver provinato 1.200 attori per il personaggio, mi chiesero se mi andava di provare”, ha taccolato a Vanity Fair. Così ha ottenuto il ruolo che ha cambiato la sua vita. La svolta con il ruolo di Genny è arrivata con la sesta puntata della prima stagione: quando il ragazzo torna dall’Honduras più magro e molto cambiato.

Giuseppe e Susy, genitori Salvatore Esposito/ "Grandi sacrifici. Devo tanto a loro"

Salvatore Esposito: l’incontro con Maradona

Prima di diventare attore Salvatore Esposito ha giocato a pallanuoto e lavorato per sei anni a McDonald’s. Sul set di “Gomorra” ha conosciuto Marco D’Amore, l’attore che interpreta Ciro Di Marzio. Tra di loro nessuna rivalità: “La nostra forza sta nel bel rapporto che abbiamo saputo creare, diverso dalla sceneggiatura originaria. Siamo amici ma fuori insieme non possiamo proprio uscire”, ha confessato l’attore a Vanity Fair. La serie “Gomorra” tratta dal libro di Roberto Saviano è uno dei prodotti televisivi italiani più conosciuti nel mondo: “Sofia Coppola l’ha scoperto con il dvd che le ha regalato David Bowie. Madonna e Ron Howard sono fan della serie. Ma per me la cosa più indimenticabile è stata quando, sul palco del San Carlo di Napoli, Maradona mi abbracciò dicendo: “Genny, che onore conoscerti”. Ma ci pensate?! Maradona!”, ha confessato Esposito al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE:

Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ "È stato amore a prima vista"SALVATORE ESPOSITO/ “Non volevo vivere di rimpianti, sempre sostenuto dalla famiglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA