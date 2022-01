Salvini apre a Mattarella-bis: “E Draghi resti premier”/ Ira Meloni

Elezioni presidente della Repubblica, grande tensione nel centrodestra: è scontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dopo giorni di trattative, di bocciature e di colpi di scena, il leader della Lega questa mattina alla Camera ha aperto all’ipotesi di un Mattarella-bis. Un’ipotesi che non sembra piacere granchè alla leader di Fratelli d’Italia, anzi…

Matteo Salvini/ "No a Mattarella bis. Farò nome super partes a Letta e Conte"

«Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice», le parole di Matteo Salvini ai microfoni dei cronisti: «L’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego». Un’apertura significativa, arrivata pochi minuti fa dai centristi per voce di Luigi Brugnaro: «Nell’ipotesi in cui i partiti non riuscissero a trovare una soluzione unitaria, condivido il pensiero di coloro che, in queste ore, stanno ipotizzando di chiedere al Presidente Mattarella un ulteriore sacrificio».

Sondaggi politici/ Quirinale: 61% degli italiani vorrebbe Draghi ancora premier

SALVINI APRE A MATTARELLA-BIS, IRA MELONI

«Ci sarà una svolta in giornata», che potrebbe portare al Mattarella-bis, le parole del ministro leghista Giancarlo Giorgetti riportate da Adnkronos. Insomma, un segnale forte e chiaro, considerando l’appoggio scontato di Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Queste le parole di Luca Zaia: «Il Mattarella bis sconfitta della politica? Ho assistito a tre elezioni e la liturgia è sempre la stessa, ho visto anche di peggio. Spero si trovi la quadra in fretta perché lo spettacolo che si dà non è dei migliori».

Come dicevamo, però, c’è chi non ha accolto di buon grado le parole di Matteo Salvini: parliamo di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha preso una posizione netta, attaccando l’alleato di centrodestra: «Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci».

RETROSCENA QUIRINALE/ Casellati-Casini, il bis per superare il niet della sinistra?

Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA